Niki Lauda è morto | la leggenda della Formula Uno aveva 70 anni Con la Ferrari vinse due

Morte Niki Lauda – Le parole del medico : “l’anno scorso eravamo sulla buona strada - ma poi…” : La Formula 1 dice addio a Niki Lauda: il medico Klepetko fa chiarezza sulle condizioni dell’ex pilota austriaco E’ morto nella notte l’ex pilota austriaco Niki Lauda a causa di una serie di complicanze fisiche dovute al peggiorarsi delle sue condizioni negli ultimi mesi. Una tragica scomparsa che lascia un grande vuoto nel mondo della Formula 1 e del motorsport. LaPresse/Photo4 Lauda era seguito dal medico Walter ...

Il Principe Alberto ricorda Niki Lauda : “ecco per cosa l’ho sempre ammirato” : Le parole del Principe Alberto alla vigilia del Gp di Monaco sulla tragica scomparsa di Niki Lauda: il dolce ricordo dell’ex pilota austriaco “Conoscevo Niki Lauda da tanti anni, una persona buona che ha avuto sempre una bella visione sul mondo della F1 e dello sport ed era sempre un piacere parlare con lui di tante cose. Si parlava di cose serie e anche divertenti, era una persona di grande carattere e volontà e l’ho ...

Formula 1 : addio a Niki Lauda - campione del mondo con Ferrari e McLaren : Formula 1: addio a Niki Lauda, campione del mondo con Ferrari e McLaren È morto ieri sera, 20 Maggio, l’ex pilota di Formula 1, e tre volte campione del mondo, Niki Lauda. L’austriaco, che aveva compiuto 70 anni lo scorso 22 Febbraio, aveva subito otto mesi fa un trapianto di polmone. Era ricoverato, da un paio di giorni, in una clinica privata in Svizzera, a causa di problemi ai reni. Era necessaria una dialisi, ma nulla ...

Antonella Clerici - l'addio a Niki Lauda : l'ultimo ricordo commosso : La notizia della morte di Niki Lauda, leggenda della Formula 1 tre volte campione del mondo, ha scosso tutto il mondo. Gran parte delle prime pagine delle testate nazionali e non hanno scritto di questo grave lutto per il mondo dello sport e tantissimi sono stati i personaggi famosi che hanno voluto

Niki Lauda è morto : le sue frasi più celebri per ricordarlo : Niki Lauda se n'è andato e noi vogliamo ricordarlo (anche) per le sue parole più celebri. «Preferisco avere ancora il piede destro a un bel viso», una frase con un significato tutto particolare, pronunciata da un uomo assai originale, non inquadrato in nessuno schema. Nell'immaginario collettivo Niki Lauda rimarrà per sempre impresso per il suo terribile incidente al Nurburgring, mentre tanti continueranno a ...

Morte Niki Lauda - la Ferrari fa chiarezza sul messaggio social di Vettel : la precisazione del team di Maranello : La scuderia di Maranello ha rivelato come Vettel non abbia profili social ufficiali, dunque si tratta di un fake il suo messaggio di cordoglio per Lauda In merito alle dichiarazioni erroneamente attribuite al pilota tedesco Sebastian Vettel sulla scomparsa di Niki Lauda, la Scuderia Ferrari precisa che il 4 volte iridato non è presente sui social e che l’unica sua presenza è quella sul sito ufficiale della scuderia del Cavallino. In ...

Quando Niki Lauda fu salvato da Merzario al Nürburgring : Era il primo agosto del 1976, la pista era quella del Nürburgring, Gran Premio di Germania, decima gara stagionale del mondiale di Formula 1. Aveva piovuto la mattina quel giorno, poi il maltempo si era placato, il sole aveva iniziato ad asciugare il circuito nonostante il cielo minacciasse ancora b

Formula 1 - Niki Lauda era un supereroe : di Alessandro Francese E’ morto all’eta di 70 anni Niki Lauda, tre volte campione del mondo, personaggio leggendario del mondo della Formula 1. Lo ha reso noto la famiglia, comunicando che l’ex campione è mancato in una clinica svizzera a causa di complicazioni renali. Neanche un anno fa Lauda aveva subìto un trapianto ai polmoni. Con la scomparsa di Niki Lauda la Formaula 1 perde un grande personaggio. Uomo di coraggio, schietto, mai domo pieno ...

La Scuderia Ferrari saluta Niki Lauda : Niki Lauda: un lavoratore instancabile, un computer ante litteram, un maniaco della precisione, che lasciava fuori l’emozione dalle sue valutazioni e sapeva mettere sempre a fuoco ciò che davvero contava. Ma allo stesso tempo un uomo che è stato capace di cedere alla follia, che ha osato percorrere un viaggio “all’inferno e ritorno”, come intitolò […] L'articolo La Scuderia Ferrari saluta Niki Lauda sembra essere il primo su ...

F1 - la morte di Niki Lauda : in ricordo del campione austriaco la Rai trasmetterà il film “Rush” stasera : La notizia odierna della scomparsa del tre volte campione del mondo di F1 Niki Lauda, all’età di 70 anni, ci ha scosso tutti. Un personaggio che, per il suo modo di essere e di fare, ha diviso, in base anche alle proprie scelte sportive nel Circus. Vincitore dei titoli iridati nel 1975, nel 1977 e nel 1984 con la Ferrari e la McLaren, il pilota austriaco ha rappresentato un’icona del motorsport per il suo essere calcolatore e ...

LA NOSTRA TERRA/ Non va in onda su Rai 1 : al suo posto 'Rush' - il film su Niki Lauda : Questa sera Rai 1 trasmette alle 21,.25 il film "Rush" di Ron Howard, in sostituzione del film previsto "La NOSTRA TERRA", in ricordo di Niki Lauda.

Montezemolo toccante dopo la scomparsa di Niki Lauda - ma il sorriso non manca mai : “mi disse che avevamo una macchina di merda” : Montezemolo tra dolci ricordi e simpatici aneddoti: l’ex presidente della Ferrari ricorda l’amico Niki Lauda, scomparso nella notte Il mondo della Formula 1 piange la scomparsa di Niki Lauda: l’ex pilota austriaco e presidente non esecutivo della Mercedes è morto nella notte dopo essere stato ricoverato in ospedale in Svizzera. Una tragica scomparsa per la famiglia e per tutti i suoi amici, tra cui anche Luca Cordero di ...

Addio a Niki Lauda - le dolci parole di Malagò : “ecco quale è stato il mio primo pensiero” : Giovanni Malagò e la scomparsa di Niki Lauda: le parole del numero 1 del Coni dopo la morte dell’ex pilota austriaco ”Quando ho appreso della morte di Lauda ho subito pensato al momento magico e storico del binomio con la Ferrari. È vero che negli ultimi tempi la sua immagine era legata alla Mercedes, ma per me Niki è la Ferrari’‘. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ricorda così Niki Lauda a margine di un ...

Addio a Niki Lauda - imprendibile dentro e fuori la pista : Niki Lauda è morto lunedì, in una clinica svizzera, a 70 anni. "Con profondo dolore annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente circondato dalla sua famiglia. I suoi successi unici come sportivo e imprenditore sono e rimarranno indimenticabili", hanno comunicato i familiari. Nel m