Niente sconti per Battisti | confermato l' ergastolo

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Chiara Sarra La Corte d'Appello di Milano conferma l'per Cesare. I legali dell'ex terrorista rosso: "Faremo ricorso" Nessuno sconto di pena per Cesare: la Corte d'Assise d'Appello di Milano hanno rigettato la richiesta avanzata dalla difesa di commutare la pena dell'in quella di 30 anni di reclusione. I giudici milanesi hanno respinto la tesi dei legali secondo cui per l'ex brigatista bisognava applicare la legge brasiliana e in particolare l'accordo con l'Italia perché non scontasse l', ma un massimo di 30 anni di carcere in cambio dell'estradizione: "Non risponde al vero, quanto sostenuto dalla difesa nel corso della discussione che la decisione delle autorità boliviane di consegnarlo ai funzionari dell'Interpol per il trasferimento in Italia sarebbe stata presa solo in un momento successivo rispetto all'emissione del ...

PaolaAnna8 : RT @Stocca64: #RitoAabbreviato addio, «Niente più #sconti”. Vinta battaglia di #civiltà e #giustizia per la #certezzadellapena. Inaudito c… - LPincia : RT @Stocca64: #RitoAabbreviato addio, «Niente più #sconti”. Vinta battaglia di #civiltà e #giustizia per la #certezzadellapena. Inaudito c… - Luigi41712 : RT @Stocca64: #RitoAabbreviato addio, «Niente più #sconti”. Vinta battaglia di #civiltà e #giustizia per la #certezzadellapena. Inaudito c… -