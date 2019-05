NCIS 16 | finale di stagione con il ritorno super-segreto di Spoiler

La reunion di JAG nel finale di NCIS Los Angeles 10 non é come tutti aspettavano : Harm e Mac ancora insieme? : NCIS Los Angeles 10 ha chiuso la stagione con il lancio di alcuni missili in direzione Israele e Arabia Saudita, ma non senza prima deliziare i fan con l'attesa reunion di JAG. L'incontro tra Harm e Mac è andato tutto come previsto? come era stato anticipato nelle scorse settimane, l'ex avvocato in divisa è chiamato a collaborare con la squadra di Sam e Callen al fine di sventare un probabile attacco terroristico. Harmon "Harm" Rabb è il ...

Il finale di NCIS 16 riporta in vita un personaggio morto? Il promo shock dell’ultimo episodio 16×24 : Mai come in questa stagione i fantasmi del passato hanno aleggiato sulla serie e pare che il finale di NCIS 16 continuerà ad andare nella stessa direzione. Il promo shock dell'ultimo episodio, dal titolo Daughters (Figlie) in onda martedì 21 maggio su CBS negli Stati Uniti, sembra addirittura preannunciare il ritorno di un personaggio dall'oltretomba nella vita di Gibbs. Ma è tutto vero o si tratta di un'allucinazione? Ad ogni modo, un ...

Svelata la trama del finale di NCIS 16 - i fantasmi di Gibbs al centro dell’episodio 16×24 : e Ziva? : Maggio è tradizionalmente il mese che chiude le programmazioni delle prime tv delle emittenti generaliste e CBS vedrà concludersi le stagioni attualmente in corso di ben 14 serie con il finale di NCIS 16, del suo spin-off NCIS New Orleans 5 e di molti altri polizieschi e legal drama di successo della rete tra cui FBI 2, Swat 2, Blue Bloods 9 e Bull 3 (anche se il più atteso, senza dubbio, è il finale di serie della comedy The Big Bang ...

NCIS 16 verso il finale di stagione con la verità su Ziva e un allontanamento di Gibbs? : NCIS 16 si sta avviando verso il finale di stagione negli Stati Uniti con una serie di incognite da risolvere: la trama del penultimo episodio mette al centro il capo Gibbs e anticipa un suo allontanamento dalla squadra, ma soprattutto resta da capire dover porterà il misterioso riferimento a Ziva David. Questa stagione ha riportato il suo personaggio nella trama attraverso un episodio dedicato ad un vecchio caso di scomparsa cui l'ex agente ...