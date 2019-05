Nazionale | lunedì i convocati di Mancini in vista dei prossimi impegni

calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Indelle partite contro Grecia e Bosnia Erzegovina, valide per le qualificazioni a Euro 2020, il Commissario tecnico Robertorenderà nota la lista dei27 maggio, nel pomeriggio. Il gruppo azzurro si radunerà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano entro le ore 12 di sabato 1 giugno: nel pomeriggio alle 13.30 è in programma la conferenza stampa di apertura del Ct, quindi alle 17 il via alla prima delle otto sessioni di allenamento previste. Lapartirà per Atene la mattina del 7 giugno per effettuare in serata l’allenamento ufficiale sul terreno di gioco dello Stadio ‘Spyros Louis’, preceduta dalla conferenza stampa. Il rientro in Italia è previsto per la sera di domenica 9 giugno a Torino. Il giorno successivo, alle 18, gli Azzurri sosterranno l’allenamento ufficiale allo Juventus Stadium indella partita contro la Bosnia ...

