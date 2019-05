Napoli da record | vinti 2 milioni di euro con il biglietto «Il Miliardario Maxi»

Napoli - Mertens : "Resto per battere il record di gol di Hamsik" : Oggi festeggia 32 anni e non potrebbe farlo meglio, Dries Mertens, ieri in gol anche di testa, in bella elevazione. Il belga con 107 gol è a un passo da Attila Sallustro, 108, che è il terzo marcatore ...

Napoli-Cagliari - 11.000 spettatori : record negativo dell’era De Laurentiis : Napoli-Cagliari, 11.000 spettatori: record negativo dell’era De Laurentiis Napoli Cagliari spettatori| Arrivano numeri ufficiali in vista della sfida di domani tra Napoli e Cagliari. Al San Paolo ci saranno circa 11.000 persone per sostenere la squadra nella sfida contro i sardi. Il primato negativo nell’era De Laurentiis era di 15.000 spettatori nel Napoli-Empoli del 2016, ma domani purtroppo verrà battuto ...

Napoli-Cagliari - rischio record negativo di presenze dal 2016 : Spettatori Napoli record negativo – Dopo le contestazioni andate in scena durante il match con il Frosinone, non si placa la tensione tra il Napoli e i propri tifosi. L’ultima novità, in questo senso, è che a due giorni dalla sfida casalinga con il Cagliari si registra un dato negativo per quanto riguarda le presenze […] L'articolo Napoli-Cagliari, rischio record negativo di presenze dal 2016 è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Il record di Mertens sulla stampa estera. Koulibaly gioiello del Napoli : Per Sport 360 Kalidou Koulibaly, definito “una forza della natura”, è nel mirino del Manchester United. La cifra che si sussurra è da record: 11o milioni di sterline (quasi 130 milioni di euro) e rappresenterebbe una plusvalenza mostruosa pari al 1.600% rispetto al prezzo che fu pagato al Genk nel luglio 2014. La stessa testata dedica al centrale senegalese una intera pagina in cui viene messo a confronto con altri 3 centrali di ...

Napoli Comicon 2019 da record - cosa c’è da aspettarsi per il 2020? : A poco più di dodici ore dalla chiusura ufficiale del Napoli Comicon 2019 è arrivato il momento di tirare le prime somme. Per farlo ci affidiamo ai numeri ufficiali condivisi dall'organizzazione dell'evento, che riportano di un incremento importante delle presenze nella quattro giorni che ha animato l'ultimo fine settimana, e che ha visto 160.000 visitatori affollare i padiglioni della Mostra d'Oltremare. Un vero e proprio record quello fatto ...

Mertens - gol e record. Maradona : 'Ora continua a segnare tante reti col Napoli' : Visualizza questo post su Instagram Un onore avere qualcosa in comune con il giocatore N1 al mondo, simbolo di Napoli e della napoletanità #81serieA Un post condiviso da Dries Mertens , @driesMertens,...

Universiadi dei primati per l'Italia e dei record per l'edizione di Napoli : Con l'edizione che si terrà a Napoli dal 3 al 14 luglio, l'Italia consoliderà un primato. Avendo organizzato cinque edizioni delle Universiadi estive, il Belpaese staccherà, in occasione della XXX ...

Sport - Universiade : il primato dell'Italia e il record di Napoli 2019 - : Con l'edizione che si terrà a Napoli dal 3 al 14 luglio, l'Italia consoliderà un primato. Avendo organizzato cinque edizioni delle Universiadi estive, il Belpaese staccherà, in occasione della XXX ...

Ancelotti alla Luiss : «Col Napoli voglio battere il record di otto anni col Milan». E si commuove parlando del figlio Davide (VIDEO) : Carlo Ancelotti è intervenuto all’Università Luiss di Roma. Un ricco, profondo e a un certo punto anche commosso intervento dell’allenatore del Napoli che ha risposto alle domande degli studenti. Tanti i tifosi del Napoli presenti in aula. Razzismo «Quella di oggi è stata una giornata molto emozionante. L’università mi mette imbarazzo perché non l’ho mai frequentata. Mi imbarazzava la scuola superiore, figuriamoci ...

Ancelotti alla Luiss : «Col Napoli voglio battere il record di otto anni col Milan». E si commuove parlando del figlio Davide : Carlo Ancelotti è intervenuto all’Università Luiss di Roma. Un ricco, profondo e a un certo punto anche commosso intervento dell’allenatore del Napoli che ha risposto alle domande degli studenti. Tanti i tifosi del Napoli presenti in aula. Razzismo «Quella di oggi è stata una giornata molto emozionante. L’università mi mette imbarazzo perché non l’ho mai frequentata. Mi imbarazzava la scuola superiore, figuriamoci ...