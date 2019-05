Motori-Volvo | maxi accordo con LG per la fabbricazione delle batterie litio per tutte le

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019)ha comunicato di aver concluso uncon CATL e LG per la fornitura diagli ioni diper le vetture del gruppo Come ormai noto ai molti, l’elettrico è il futuro della mobilità più prossima, tutti i più grossi costruttori di auto stanno puntando sulla mobilità a zero emissioni.Car Group che da sempre è all’avanguardia nel settore automotive, ha comunicato di aver concluso uncon CATL e LG, aziende leader nella produzione di, per assicurarsi nel prossimo decennio una fornitura diagli ioni diper le vetture della gammae Polestar. La fornitura costata svariati miliardi di dollari alla casa svedese, riguarderà la fornitura a livello globale di pacchiper tutti i modelli basati sull’architettura modulare SPA2 che verrà introdotta a breve e sull’attuale piattaforma CMA. Questa ...

