Motori – ‘Spoticar’ | cos’è e perché il Gruppo PSA punta a questo mercato?

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Si tratta di un’iniziativa che contribuisce all’obiettivo del piano Push to Pass delPSA di raggiungere un milione di vendite e di transazioni di veicoli d’occasione all’anno entro il 2021 IlPSA, a cui appartengono i marchi automobilistici Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall Motors, ha recentemento creato la piattaforma ‘Spoticar’, destinata alla vendita di veicoli d’occasione e finalizzata alla semplificazione del percorso di clienti privati e aziende, con un’offerta digitale e in punti vendita specializzati. Spoticar propone una scelta multimarca di veicoli selezionati, attentamente valutati e preparati dagli specialisti delle reti PSA, per offrire ai clienti l’accesso a una più ampia gamma di veicoli e di servizi. Spoticar riunirà l’attività dei marchi commerciali esistenti, ad eccezione di DS Certified che viene mantenuto per i clienti ...

