Motori- Nuovo Lexus UX Hybrid promossa a punteggio pieno nei test Euro NCAP GALLERY

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) IlUXha preso il massimo dei voti ottenendo le 5 stelle negli ultimi risultati del2019 Oltre ad esprimere uno stile e una forza inconfondibili, ilSUV compatto UX si ata come uno dei modelli più sicuri del suo segmento ottenendo uno tra i punteggi più alti (96% nella protezione degli adulti e 85% in quella dei bambini) secondo ile più severo regime di prova 2019. UX si dimostra inoltre il miglior modello in assoluto nella categoria Automated Emergency Braking per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti (82% nella protezione degli utenti vulnerabili della strada).UXdispone di serie dell’ultima versione delSafety System+, l’avanzato pacchetto di sistemi di sicurezza attiva di. Inoltre dispone di importanti novità per la sicurezza passiva derivanti dalla sua nuova piattaforma GA-C (Global ...

solomotori : Takao Kato nuovo CEO di Mitsubishi Motors Corporation -