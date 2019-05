Motori – La digitalizzazione dell’automotive passa anche dalle officine | dagli

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Connettività come motore di crescita per ladell’automotive: Bosch amplia la gamma di soluzioni connesse per leBosch Automotive Aftermarket assume un ruolo di primo piano nell’imminente transizione dell’industria automobilistica, sia che si tratti di connettività, automazione, sistemi di azionamento ottimizzati o di elettromobilità. Secondo la società di revisione e consulenza PwC, ci saranno oltre 470 milioni di veicoli connessi sulle strade entro il 2025. Di conseguenza, il mercato dei software e dei servizi dati sul mercato post-vendita subirà ancora una crescita significativa e sarà un fattore decisivo per quanto riguarda la crescita futura del settore. La connettività e le nuove soluzioni basate sui dati hanno il potenziale per ottimizzare il flusso di lavoro in officina consentendo al contempo notevoli risparmi di tempo. Il ...

