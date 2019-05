Motori – Ford vince l’oscar per il miglior motore sotto i 150 CV | ecco di quale si tratta

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) E’ ildotato del primo sistema al mondo di tecnologia di disattivazione dei cilindri su propulsore a 3 cilindri are il premio comedell’Anno nella categoria riservata ai propulsori di cilindrata inferiore ai 150CV IlEcoBoost 1.0 ha vinto il premio comedell’Anno nella categoria riservata ai propulsori inferiori ai 150CV, all’International Engine and Powertrain of the Year 2019 (IEPOTY) – sidell’11° riconoscimento IEPOTY per il pluripremiatodell’Ovale Blu dal lancio nel 2012. Ilcompatto, con una potenza fino a 140CV, sviluppato per un’esperienza di guida più reattiva e gratificante, ha equipaggiato più di 1 modellosu 4 nel 2018 – oltre 410.000 veicoli – dalla hatchback Fiesta al van Transit Connect.ha proprio recentemente aggiornato l’EcoBoost 1.0 offerto a bordo ...

NencioNencini : Da Stanlio e Ollio a Thelma & Louise, da Dustin Hoffman a James Bond. Viaggio (a cielo aperto) nei film che continu… - NotessRenting : Da Stanlio e Ollio a Thelma & Louise, da Dustin Hoffman a James Bond. Viaggio (a cielo aperto) nei film che continu… - frankrai96 : RT @quattroruote: Il V8 biturbo #Ferrari ha conquistato ancora una volta il premio Engine of the Year. Premiati anche l'elettrico della #Ja… -