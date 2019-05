Motori – FCA | ‘cosa c’è dietro’ | le inimmaginabili fasi che precedono la

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) What’s Behind svela il dietro le quinte del lavoro svolto per raggiungere gli elevati standard di qualità, sicurezza, affidabilità e comfort di ogni modello La prima puntata di FCA What’s Behind (letteralmente ‘cosa c’è dietro’) ha mostrato i test effettuati sulle vetture alle temperature polari di Arjeplog. Con la seconda puntata ci si sposta a Sud di circa 15.000 km per approdare ad Upington, una località nel capo Settentrionale del Sudafrica, al confine con Botswana e Namibia, per le prove in condizioni di caldo Torrido. Fondata nel 1884, la città prese il nome del colonizzatore Thomas Upington e sorge sulle sponde del fiume Orange a 835 metri s.l.m. È inoltre il principale punto d’accesso per il parco del Kalahari, uno dei principali parchi del paese situato al confine con il Botswana. Se una buona parte di test viene condotta nel Sud Europa ...

