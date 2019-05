Morto dj accoltellato dall' amico al rientro dal rave party

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Aurora Vigne A un mese'aggressione èquesta mattina all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo Maurizio Canavesi, 34 anni,il 23 aprile a Terno d'Isola (Bergamo) Droga, alcol e per finire una lite con gli amici che finisce in tragedia per un ragazzo dj. Così, a un mese'aggressione, èMaurizio Canavesi, 34 anni,il 23 aprile a Terno d'Isola (Bergamo) di ritorno da un. Il drammatico epilogo è avvenuto questa mattina all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Conosciuto come dj nell'ambiente della musica elettronica con il nome d'arte Starfucker e padre di una figlia di 11 anni avuta da una relazione con una ragazza di Brescia, era ricoverato in condizioni gravissime a Bergamo. Per l'aggressione è stato arrestato Sergio Ubbiali, 25enne di Stezzano, che con Maurizio e tre amici, due ragazze ventenni e un trentenne, era andato al ...

