Mora e con la frangetta | nuovo look per una star dei social La riconoscete?

NBA – Ja Morant è già pronto : “felice di giocare con qualsiasi team mi sceglierà” : Ja Morant non vede l’ora di entrare nella NBA, non importa con quale scelta verrà selezionato o per quale team dovrà giocare: per il prodotto di Murray State sarà un onore Se Zion Williamson sarà, secondo gli addetti ai lavori, la prima scelta al prossimo Draft NBA per la gioia dei Pelicans, il secondo nome chiamato, in questo caso da parte dei Memphis Grizzlies, potrebbe essere Ja Morant. La point guard di Murray State erediterebbe il ...

Curcuma - potente antituMorale e antinfiammatorio : attenzione a quale si acquista - i consigli dell’esperto : “La Curcuma è una spezia sempre più utilizzata che io consiglio ai miei pazienti, ma con i dovuti accorgimenti – così il dott. Vincenzo Liguori, biologo e nutrizionista, spiega attraverso la propria pagina Facebook come e in che misura utilizzare la Curcuma e gli integratori che la contengono – . E’ di pochi giorni fa la notizia del ritiro dal mercato di integratori alla Curcuma, messi fuori commercio per rischio di ...

Ponte Morandi - “una disgrazia imprevedibile e inevitabile”. Ecco i fatti che smentiscono Luciano Benetton : “Una disgrazia imprevedibile e inevitabile, purtroppo”. Due aggettivi in un’intervista a La Repubblica racchiudono il giudizio sulla complessa vicenda del crollo del Ponte Morandi. E’ un verdetto di piena assoluzione quello emesso da Luciano Benetton su Autostrade per l’Italia, gestore del tratto della A10 venuta giù a Genova il 14 agosto, controllata attraverso il gigante Atlantia dalla famiglia che dà il nome al ...

Cannes - Antonio Banderas confessa : "Ero innaMorato di Patty Pravo : mi faceva impazzire" : Tra gli ospiti più acclamati del Festival di Cannes di quest'anno ci sono sicuramente Antonio Banderas e Penelope Cruz protagonisti dell'8 1/2 di Almodovar, dal titolo "Amor y gloria", già acclamatissimo dalla critica. Colonna sonora del film è una canzone italiana, "Come sinfonia" di Mina e i due

GF 2019 : Gennaro Lillio fa sul serio con la De Andrè? Parla Lele Mora : Francesca De Andrè e Gennaro del Grande Fratello sono innaMorati? L’opinione di Mora Francesca De Andrè, dal primo momento che ha messo piede nella Casa del GF 16, non ha mai fatto mistero di essere attratta da Gennaro Lillio, il quale ha sempre detto di contraccambiare. E adesso che la ragazza è tornata single, Gennaro potrà sentirsi libero di corteggiarla. Ma i due si piaceranno davvero oppure saranno semplicemente alla ricerca di ...

Luigi Di Maio innaMorato pazzo di Virginia Saba : "Non conviviamo ma spesso dormiamo insieme" : Il vicepremier ha parlato della fidanzata a 'Stasera Italia'. Presto per fare un passo importante, ma la strada è quella...

GF - Francesca potrebbe essere stata tradita di nuovo : Giorgio pizzicato con una Mora : Durante la settimana del Grande Fratello 16 stanno arrivando delle nuove testimonianze su un presunto tradimento di Giorgio Tambellini ai danni di Francesca De Andrè. Dopo l'incontro chiarificatore della scorsa settimana, la figlia di Cristiano De Andrè potrebbe essere al centro di una nuova voce di gossip. L'imprenditore toscano sembra esserci cascato di nuovo. Dopo essere stato paparazzato con la bionda Rosi, questa volta è stato pizzicato in ...

Bar chiude - il titolare del locale spiega il motivo con una scritta meMorabile “chiuso per corna” : Nell’ormai lontano 2012 il titolare di un bar di Sennori, piccolo centro in provincia di Sassari, ha lasciato “di sasso” i suoi clienti che si erano recati in zona per il rito della colazione. Quel giorno non ci furono caffè e nemmeno brioche, soltanto un pezzo di carta attaccato con lo scotch alla serranda. Di solito questi foglietti bianchi spiegano che c’è una chiusura per lutto o per le ferie. Quella volta le cose andarono ...

Gossip U&D - Rocco Fredella ha un nuovo amore : foto di coppia con una misteriosa Mora : Dopo aver cercato di conquistare il cuore di Gemma Galgani per oltre sette mesi negli studi di Uomini e Donne, Rocco Fredella ci ha impiegato pochissimo tempo a dimenticarla. Come dimostrano alcune foto che l'ex cavaliere del Trono Over ha pubblicato sui social network in questi giorni, il suo cuore è tornato a battere grazie ad una misteriosa mora che è entrata a far parte della sua vita. Vista la velocità con la quale l'uomo ha trovato l'amore ...

Concerto meMorabile : protagonisti il giovane pianista Daniele Paolillo e le musiche composte da Vincenzo Pasceri : Un Concerto che resterà nella memoria quello che si è svolto al Liceo statale psicopedagogico di Vibo “V.Capialbi”, grazie alla

Massimo Moratti “lancia” Conte sulla panchina dell’Inter : Compie oggi 74 anni l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. Intervenuto a Sportiva, dà il “benestare” al possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: “Non so giudicare ma potrebbe andare bene” ha detto. “Spero che Marotta – prosegue – con pazienza abbia la capacità di rimettere l’Inter su un piano più alto di quello attuale, seppur non sia facile. Suning e ...

NBA – Memphis Grizzlies già d’accordo con Ja Morant : sarà lui la seconda scelta del Draft : I Memphis Grizzlies hanno già le idee chiare su chi selezionare al Draft NBA con la scelta numero 2: Ja Morant è già stato informato della scelta della franchigia del Tennessee I Memphis Grizzlies sono una delle squadre alle quali la Draft Lottery ha sorriso. La franchigia del Tennessee ha beccato la scelta numero 2 al prossimo Draft, grazie alla quale potrà assicurarsi uno dei migliori talenti disponibili. Mentre le altre franchigie si ...

Ponte Morandi - il costo civile ed economico della camorra : Quando parlano di sblocca cantieri, della lentezza con cui i lavori vengono eseguiti, del groviglio di liti che ogni affidamento pubblico produce, ricordate sempre che parecchia della responsabilità ce l’ha la criminalità organizzata. Non tutta, ma parecchia sì. Se il mondo dell’edilizia è infestato da imprese che risalgono direttamente o indirettamente a boss o delinquenti abituali è anche perché la criminalità investe nel cemento ...