Monterotondo | la 19enne che ha ucciso il padre ai pm | “La notte avevo il timore che

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “Io e mamma non credevano più nel futuro. Per questo non siamo mai nemmeno andate al pronto soccorso per farci medicare, per questo non abbiamo mai denunciato“. Così Deborah Sciacquatori, lache domenica 19 maggio a, vicino a Roma, ha sferrato un colpo fatale al, poi morto, ha spiegato ai pm che indagano sull’accaduto come hanno fatto lei, la madre e la nonna a sopportare i maltrattamenti e le violenze quotidiane di quell’uomo. “La mia vita è stata sempre un inferno, da quando ero bambina. L’unico ricordo bello che ho di mio– ha detto nel verbale – è di quando tra i 6 e gli 8 anni andavamo insieme in palestra. L’amore per la boxe è l’unica cosa che mi ha lasciato”. Eppure, subito dopo averlo colpito, quando ha visto che si accasciava a terra, lo ha preso tra le braccia urlando: “Non ...

