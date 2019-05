Non lo sapevo! Modena, poliziotto si fidanza con attrice hot e gli tagliano lo stipendio

Un semplice fidanzamento con conseguente convivenza con una giovane e bella ragazza straniera, questo è stato sufficiente per mettere nei guai al lavoro un agente della polizia di stato che a causa del suo rapporto sentimentale si è ritrovato improvvisamente con uno stipendio decurtato per ordine dei suoi superiori. Il problema infatti è che la ragazza si è rivelata essere una pornostar nel suo paese di origine, una scoperta che non è piaciuta ai superiori dell'agente che hanno fatto scattare per lui una severa sanzione. È accaduto a Modena, dove prendendo alla lettera un vecchio decreto legge che dichiara incompatibili i “cattivi costumi” della convivente/moglie di un agente con la sua attività, il Questore della città ha deciso di sanzionare il poliziotto decurtandogli il 10 per cento dello stipendio.

(Di mercoledì 22 maggio 2019) La ragazza di recava nel suo paese di origine per girare fiml hot all'insaputa dell'uomo. Quando la vicenda è venuta a galla, però, per l'agente è scattato il procedimento disciplinare. Lui ha fatto ricorso la Tar spiegando di aver troncato immediatamente il rapporto dopo averlo scoperto e i giudici gli hanno dato ragione ordinando alla Questura di annullare la sanzione. La vicenda risale al 2014 quando l'uomo ha iniziato una relazione sentimentale con una ragazza straniera conosciuta in un bar emiliano dove lavorava come barista. Dopo qualche mese sono andati anche a convivere ma nel 2015, all'insaputa dell'agente, la donna ha deciso di partecipare a due film piccantissimi comerecandosi appositamente e con una scusa nel suo Paese, la Repubblica Ceca.