Milinkovic Savic Juventus | maxi scambio | 2 bianconeri offerti alla Lazio

Juventus - Lotito prova a blindare Milinkovic-Savic : “nostra intuizione - valorizzato dalla Lazio - altrove non so…” : Claudio Lotito prova a blindare Milinkovic-Savic rispedendo al mittente le lusinghe della Juventus: il presidente della Lazio elogia inoltre il lavoro di Inzaghi In vista della prossima stagione, la Juventus potrebbe decidere di fare un po’ di spesa in casa Lazio. Simone Inzaghi è stato inserito fra i papabili per il dopo Allegri, mentre secondo gli ultimi rumor di mercato, Milinkovic-Savic avrebbe già un accordo di massima con i ...

Mercato Juve - Milinkovic Savic ha detto sì : arriva anche il nuovo difensore : Mercato Juve pronto ad entrare nel vivo nel corso dei prossimi mesi. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni riportata da “Sky Sport“, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima con Milinkovic Savic per il passaggio del centrocampista serbo in maglia bianconera. Un affare che potrebbe decollare nel corso delle prossime settimane, ma che prima […] More

La Juve avrebbe incassato il sì di Milinkovic-Savic - ora c'è da convincere Lotito (Rumors) : La Juventus, dopo il doloroso divorzio da Massimiliano Allegri, vuole proiettarsi in un'altra dimensione, cambiando pelle anche alla squadra che è di livello internazionale, ma alcune pedine hanno deluso le aspettative. Paratici, in questo periodo è impegnato su due fronti caldi: ingaggiare un tecnico di spessore, ritoccare l'organico nei punti nevralgici. Tra i profili vagliati per la panchina bianconera al momento, sarebbe in pole Maurizio ...

Juventus - indiscrezione Sky : il club avrebbe un accordo di massima con Milinkovic Savic : La Juventus è già all'opera per costruire la squadra del futuro indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore. Infatti, stando a quanto afferma Sky Sport, Fabio Paratici avrebbe raggiunto un accordo di massima con Sergej Milinkovic Savic. La Juve è sulle tracce del serbo da diverse stagioni e questa estate potrebbe affondare davvero il colpo per averlo. Perciò in attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico i Campioni d'Italia pensano a ...

Calciomercato Juventus - accordo di massima con Milinkovic-Savic ma Lotito è un osso durissimo : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero ha annunciato negli ultimi giorni l’addio con l’allenatore Massimiliano Allegri, sta per iniziare un nuovo progetto con l’obiettivo di tentare l’assalto alla prossima Champions League. La prima situazione riguarda il sostituto in panchina ma la dirigenza lavora intensamente anche sul mercato della prossima stagione. Secondo ...

Milinkovic Savic-Juventus - arrivano conferme : c’è l’accordo : Milinkovic Savic-Juventus – Nelle ultime ore l’argomento “panchina” sembra avere la priorità ma Paratici dimostra ancora di continuare a lavorare sotto traccia per il mercato della nuova Juventus. Dopo l’acquisto di Aaron Ramsey a parametro zero, Paratici è intenzionato a costruire un centrocampo forte (con qualche sacrificio importante come Pjanic o Douglas Costa). Si è […] More

Clamoroso Juventus - intesa di massima con Milinkovic-Savic : colpaccio in vista : Juventus, arrivano notizie che di certo faranno piacere al prossimo tecnico della Juventus: assalto a Milinkovic-Savic Juventus, intesa di massima con Milinkovic-Savic. Il club bianconero, secondo quanto rivelato da Skysport, avrebbe raggiunto un accordo con il calciatore per quanto concerne un eventuale contratto in vista della prossima stagione. Adesso la Juventus dovrà parlare con un osso durissimo come il presidente della Lazio Lotito, ...

Lazio - Milinkovic-Savic e quelle ombre sul futuro : “ho firmato un nuovo contratto - ma…” : Il centrocampista della Lazio ha parlato dopo il pari interno contro il Bologna, soffermandosi sul proprio futuro Il futuro di Milinkovic-Savic non è così scontato come il suo contratto potrebbe far credere, visto che sono molte le squadre sulle tracce del centrocampista serbo. Fabrizio Corradetti/LaPresse Nonostante un accordo quadriennale firmato da poco con la Lazio, il giocatore non ha completamente chiuso la porta ad un suo addio dopo ...

Calcio - Finale Coppa Italia 2019 : Lazio-Atalanta 2-0 - Milinkovic-Savic e Correa stendono i bergamaschi e pongono il loro settimo sigillo : E’ festa grande allo Stadio Olimpico di Roma per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti si sono imposti 2-0 contro l’Atalante nella Finale di Coppa Italia ed hanno vinto per la settima volta nella storia del club l’ambito trofeo. Una partita nervosa e tesa quella sul rettangolo verde capitolino che ha premiato i laziali nella ripresa, grazie alle marcature di Milinkovic-Savic e di Correa. Tra le fila biancocelesti ...

Trionfo Lazio in Coppa Italia. Atalanta ko nel finale con reti di Milinkovic-Savic e Correa : La Lazio batte 2-0 l’Atalanta è vince la Coppa Italia davanti a 55 mila spettatori, 24 mila dei quali di fede atalantina. Decidono le reti di Milinkovic-Savic e di Correa in piena zona Cesarini, dopo una partita equilibrata, giocata per lunghi tratti sotto la pioggia che non ha regalato troppe emozioni....

Coppa Italia - trionfa la Lazio : Milinkovic Savic e Correa piegano l’Atalanta in finale : I gol di Milinkovic Savic e Correa piegano l’Atalanta di Gianpiero Gasperini e consegnano la Coppa Italia 2019 alla Lazio di Simone Inzaghi. Il pre-partita era stato funestato dagli scontri avvenuti tra i tifosi biancocelesti e la polizia fuori dallo Stadio Olimpico e nella zona del Foro Italico. L'articolo Coppa Italia, trionfa la Lazio: Milinkovic Savic e Correa piegano l’Atalanta in finale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Atalanta-Lazio 0-1 diretta live - Milinkovic-Savic porta avanti i biancocelesti! : Atalanta-Lazio diretta live – Tutto pronto per la sfida tra Atalanta e Lazio, finale di Coppa Italia. Partita importantissima, visto che la Juventus ha abdicato dopo 4 anni e nerazzurri e biancocelesti hanno la possibilità di alzare un trofeo. La Dea ha vinto la Coppa Italia nella stagione 1962-63. La squadra di Gasperini coronerebbe una grande stagione che potrebbe essere straordinaria in caso di qualificazione in Champions. La ...

Atalanta-Lazio probabili formazioni : finale di Coppa Italia senza Milinkovic Savic : ATALANTA LAZIO probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Olimpico da tutto esaurito e cresce l’attesa. Bergamaschi in campo con il 3-4-1-2. Gollini confermato tra i pali. A centrocampo nessuna novità: De Roon e Freuler centrali, con Hateboer e Castagne sugli esterni. In attacco spazio […] L'articolo Atalanta-Lazio probabili formazioni: finale di Coppa Italia ...

Lazio - i convocati per la trasferta di Cagliari : assenti Strakosha e Milinkovic-Savic : Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati della Lazio per la trasferta di Cagliari: assenti Strakosha e Milinkovic-Savic, che non partiranno con la squadra. Questa l’elenco completo. convocati Lazio Portieri: Furlanetto, Guerrieri, Proto; Difensori: Acerbi, Bastos, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Radu, Romulo, Wallace; Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Parolo; Attaccanti: Caicedo, Correa, ...