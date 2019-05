Milano | bimbo morto in casa | caccia al padre

Milano - bimbo di due anni ucciso in casa : il padre è scappato. Un parente : «È un violento - si merita l'ergastolo» : Un bambino di due anni è stato trovato morto, ucciso all'interno di un appartamento in via Ricciarelli, periferia ovest di Milano. Secondo quanto appreso finora ha evidenti segni di...

Milano. Bimbo ucciso in zona San Siro : padre in fuga : Tragedia familiare in via Ricciarelli, zona San Siro. In un appartamento al piano terra di un condominio Aler è stato

Milano - bimbo di 2 anni trovato morto in casa : picchiato e con i piedi legati - si cerca il padre : Un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento alla periferia ovest di Milano. Sul corpo ci sarebbero evidenti segni di violenza. L'allarme è stato lanciato dai genitori, ma, all'arrivo dei soccorsi e della polizia, in casa c'era solo la madre

Milano - bimbo di 2 anni strangolato in casa. Caccia al padre di 25 anni|Video : Sul corpo del piccolo trovate anche ferite alla testa e ai piedi. All’arrivo della polizia c’era soltanto la madre, di origine croata e di 23 anni. Gli agenti cercano il padre di 25 anni

Milano - bimbo di due anni ucciso in casa : si cerca il padre : Un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento in via Ricciarelli, periferia ovest di Milano. Secondo quanto appreso finora ha evidenti segni di violenza e...