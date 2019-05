Milano | bimbo di 2 anni trovato morto in casa | picchiato e con i piedi legati | si cerca

tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Un bambino di 2è statosenza vita all'interno di un appartamento alla periferia ovest di. Sul corpo ci sarebbero evidenti segni di violenza. L'allarme è stato lanciato dai genitori, ma, all'arrivo dei soccorsi e della polizia, inc'era solo la madre

repubblica : Milano: morto in casa bimbo di due anni, sul corpo segni di violenza - repubblica : ?? #Milano: morto in casa bimbo di due anni, sul corpo segni di violenza - ilgiornale : #Milano, bimbo di 2 anni trovato morto in casa: si cerca il padre 25enne -