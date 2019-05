Milano | bambino di 2 anni trovato morto in un appartamento | sul corpo evidenti segni di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Undi 2è statosenza vita all’interno di un, in via Ricciarelli, nella periferia ovest. Secondo quanto appreso finora, il piccolo presentavadi violenza sule i paramedici hanno solo potuto constatare il decesso. A chiamare i soccorsi è stato il padre, ma all’arrivo della polizia in casa c’era soltanto la madre, una donna croata di 23. Le indagini si stanno concentrando sul padre, un 25enne italiano, che al momento non è reperibile. L'articolodi 2in un: suldi violenza proviene da Il Fatto Quotidiano.

