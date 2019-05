Bambino di 2 anni ucciso in casa a Milano - si cerca il padre : Un Bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento in via Ricciarelli, periferia ovest di Milano. Secondo quanto appreso finora ha evidenti segni di violenza e i paramedici hanno solo potuto constatare il decesso. A chiamare i soccorsi è stato il padre, ma all’arrivo della polizia c’era soltanto la madre, una croata di 2...

Milano - bambino di 2 anni trovato morto in un appartamento : sul corpo evidenti segni di violenza : Un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento a Milano, in via Ricciarelli, nella periferia ovest. Secondo quanto appreso finora, il piccolo presentava evidenti segni di violenza sul corpo e i paramedici hanno solo potuto constatare il decesso. A chiamare i soccorsi è stato il padre, ma all’arrivo della polizia in casa c’era soltanto la madre, una donna croata di 23 anni. Le indagini si stanno concentrando ...

A Milano epatite A in scuola materna : un bambino in ospedale : Almeno tre casi di epatite A sono stati riscontrati in una scuola materna di Milano, in zona Navigli. L’Agenzia di tutela della salute ha attivato un ambulatorio dedicato per somministrare gratuitamente, fra domani e lunedì, il vaccino anti-epatite A al personale e tutti i bambini della scuola, oltre un centinaio. Dei piccoli infettati dal virus, a quanto si apprende, uno è ricoverato in ospedale. L'articolo A Milano epatite A in scuola ...