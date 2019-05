Milano | bambino di 2 anni trovato morto in casa | si cerca il padre Sul suo corpo segni

Bambino di due anni trovato morto in casa a Milano - si cerca il padre : Un Bambino di due anni è stato trovato morto in un appartamento di via Ricciarelli a Milano, in zona San Siro. A chiamare i soccorsi è stato il padre del piccolo, che però al momento dell'arrivo della polizia non era presente in casa. Sul posto c'era solo la madre. Sul corpo del Bambino ci sarebbero segni di violenza. Al momento oltre agli agenti è intervenuta la polizia scientifica e il medico legale, insieme al magistrato di turno. I genitori ...

A Milano epatite A in scuola materna : un bambino in ospedale : Almeno tre casi di epatite A sono stati riscontrati in una scuola materna di Milano, in zona Navigli. L’Agenzia di tutela della salute ha attivato un ambulatorio dedicato per somministrare gratuitamente, fra domani e lunedì, il vaccino anti-epatite A al personale e tutti i bambini della scuola, oltre un centinaio. Dei piccoli infettati dal virus, a quanto si apprende, uno è ricoverato in ospedale. L'articolo A Milano epatite A in scuola ...