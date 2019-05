Milano | arrestato il padre del bimbo di due anni ucciso | Lo ha picchiato fino a

Omofobia - stalking e minacce contro il vicino di casa : arrestato 50enne a Milano : Da due anni offese e persecuzioni. Ieri la vittima ha trovato sul pianerottolo il vicino con una sega ad arco indossando un passamontagna perché in passato l'uomo si era difeso con uno spray al peperoncino

Tangenti Milano - concessi i domiciliari per motivi di salute a imprenditore arrestato : Il gip di Milano Raffaella Mascarino ha concesso i domiciliari all’imprenditore Leonida Emilio Paggiaro, 79 anni, finito in carcere per corruzione – insieme ad altre 10 persone – nell’inchiesta sulle presunte Tangenti in Lombardia. Una scelta dettata da motivi di salute: si tratta, finora, dell’unica richiesta accolta dal gip che ha firmato la misura dell’inchiesta che vede 43 misure cautelare, di cui 16 ai domiciliari. Dopo il ...

Milano : spaccia droga nella sua edicola - arrestato : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - Utilizzava la sua edicola in zona Lambrate, a Milano, per spacciare droga. Un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo aver monitorato l'edicola, gli agenti hanno controllato e perquisito il titolar

Milano : stalking - lesioni e atti persecutori in condominio - arrestato : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano per atti persecutori e lesioni nei confronti di almeno sei persone residenti nel suo stesso condominio. L'uomo, con precedenti di polizia per reati contro la persona e maltrattamenti in famiglia, se la sarebbe

Milano - lega la fidanzata alla sedia e abusa di lei dopo mesi di percosse : arrestato : Gli schiaffi e le percosse immediatamente dopo essere andati a vivere insieme, poi la violenza sessuale ai danni della fidanzata. Sono i crimini di cui si è macchiato un 45enne italiano nei confronti della sua compagna di 25 anni di origini marocchine, e per i quali dovrà rispondere davanti alle autorità giudiziarie. La ragazza non usciva più di casa, e non poteva più avere contatti con nessuno, poi ha trovato il coraggio di denunciare il tutto ...

Picchia e incide su schiena dell'ex suo nome : arrestato/ Milano - spogliata e filmata : Marocchino 33enne Picchia la sua ex e le incide il suo nome sulla schiena con la lama di un coltello: arrestato per atti persecutori e denunciato.

Milano : evaso tradito dall'altezza sul passaporto - arrestato a Linate : Milano, 29 apr. (AdnKronos) - Un 41enne di origine senegalese è finito in manette per colpa dell'altezza. Sabato scorso 27 aprile, gli agenti della Polizia di frontiera dell’aeroporto milanese di Linate lo hanno controllato mentre era in attesa di partire. I poliziotti hanno notato la differenza nel

Milano : perseguita e minaccia ex fidanzata - arrestato : Milano, 29 apr. (AdnKronos) - Un 37enne è stato arrestato la scorsa notte dagli agenti del Commissariato di Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, per atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata. E' stata la vittima a telefonare ai poliziotti quando l'uomo si è presentato davanti

Milano - arrestato un borseggiatore in azione alla stazione Centrale : Milano, 28 aprile 2019 - Due persone sono state arrestate dalla polizia alla stazione Centrale di Milano . Durante un'attività antiborseggio, gli agenti hanno notato un uomo che si aggirava tra alcuni ...

Milano : rissa fuori da discoteca - arrestato 21enne : Milano, 25 apr. (AdnKronos) - Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri a Milano per aver ferito gravemente al volto un giovane di 26 anni con un coccio di bottiglia. La lite fra i due è scoppiata in una discoteca di via Tocqueville poco prima delle 4 di notte. Il 21enne, residente a S

Milano - litiga per i cani ed aggredisce la vicina con l'acido : arrestato 65enne : Esasperato dai cani, un uomo di 65 anni ha aggredito con l'acido muriatico la vicina 79enne. La donna non è in pericolo di vita, ma ha riportato gravi lesioni alla cornea ed è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Paolo di Milano. E' accaduto a Buccinasco, comune alle porte del capoluogo lombardo. L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato arrestato. Davanti agli inquirenti ha spiegato di non riuscire più a ...

Milano - ferisce la vicina con l'acido perché infastidito dai cani : arrestato 65enne : E' accaduto a Buccinasco. La malcapitata, 79 anni, ha riportato una lesione alla cornea, mentre i due animali stanno bene

Milano : nascondeva un arsenale in casa - arrestato : Milano, 19 apr. (AdnKronos) - Aveva in casa un piccolo arsenale di 38 armi, fra cui 15 pistole, 13 revolver, 10 armi lunghe, compreso un fucile d’assalto di produzione svizzera. La polizia ha arrestato a Cinisello Balsamo, Comune alle porte di Milano, un uomo di 69 anni per detenzione illegale di ar

Milano : nasconde 3 - 7 chili di marijuana in casa - arrestato : Milano, 17 apr. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano un cittadino cinese di 47 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli agenti del commissariato Lambrate hanno controllato in piazza Artigianato l'uomo, che aveva un comportamento sospetto. Il 47enne, privo di documenti, è