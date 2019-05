Milan | spunta l' ipotesi De Zerbi per la panchina | mentre Cuadrado è un obiettivo RUMORS

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Un'altra mini rivoluzione è in corso al. Leonardo lascerà il club dopo l'ultima partita della stagione di Serie A contro la Spal e dovrebbe essere sostituito dal Luis Campos del Lille, che secondo quanto riferito avrebbe già accettato e definito i termini con l'amministratore delegato del club Ivan Gazidis. Nel frattempo, per quanto riguarda la posizione dell'allenatore dei rossoneri per la prossima stagione, le possibilità che Gattuso rimanga sembrano in aumento, tuttavia c'è ancora una grande possibilità che verrà sostituito a fine della stagione e c'è un nuovo nome all'orizzonte come potenziale candidato: Roberto De. L'allenatore del Sassuolo ha impressionato i dirigentiesi con il suo approccio offensivo, secondo ‘’Sport Mediaset’’, ed è finito sul radar del club ora che il suo trasferimento alla Lazio non è più certo. Depotrebbe avere molto da dire non solo ...

