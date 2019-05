Milan | c’è il sì di Campos | l’addio di Leonardo si avvicina?

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019), Luisdel Lille potrebbe prendere il posto diin rossonero: le ultime mosse di Gazidis Ilè al lavoro per pianificare la prossima stagione, nonostante ancora abbia molto in ballo in questa annata che volge al termine. Prima di pensare alla questione tecnica, Gazidis sta lavorando dal punto di vista dirigenziale, andando a trovare una bozza d’accordo con il manager del Lille Luis. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, ci sarebbe il sì del dirigente in vista della prossima stagione, ma adesso bisognerà capire come si evolverà la situazione internamente alpotrebbe salutare la truppa, come vociferato da più parti nelle ultime settimane.dunque si scalda, ma prima c’è da piazzare la zampata Champions League, importantissima per le casse rossonere anche in chiave calciomercato.L'articolo, ...

