Migranti | Mediterraneo Antirazzista e “May Day” | Musica e sport per la solidarietà

Pisa - gli studenti del liceo fanno poster di Salvini con le foto dei Migranti naufraghi nel Mediterraneo : “Un invito a riflettere” : Un poster bello grande con il volto del ministro Salvini sorridente. All’apparenza sembra un ritratto agiografico del leader della Lega in uno dei suoi tanti video sui social. Poi, se si osserva bene, ci si accorge che il viso e il collo del titolare del Viminale sono composti da decine e decine di fotografie di morti sui barconi o di salvataggi in mare. Si tratta di un’opera d’arte dall’effetto ottico molto efficace e dal notevole significato ...

Migranti - le istruzioni de Lo Stato Sociale per salvare i naufraghi nel Mediterraneo – IL VIDEO IN ESCLUSIVA : salvare i Migranti nel mar Mediterraneo. istruzioni per l’uso. Ci pensa Lo Stato Sociale, nella declinazione marittima del “carota” – al secolo Enrico Roberto -, a spiegare come si interviene da un gommone di una ong per aiutare esseri umani su un barcone in balia del mare. Il VIDEO è online e dura una decina di minuti. Le insegne sono quelle della Mediterranea Saving Humans, mentre “carota” segue le indicazioni per un finto salvataggio. ...

Migranti - nuova tragedia nel Mediterraneo : morte oltre 60 persone : Al largo della Tunisia il più grave incidente da quando circa 117 persone erano decedute o andate disperse a metà gennaio...

Almeno 60 Migranti partiti dalla Libia sono morti nel Mediterraneo : ... i 'bei tempi' del caso Diciotti sono finiti Una nave della Marina Militare salva 36 persone al largo della Libia e Salvini accusa Trenta di fare ostruzionismo alla sua politica dei porti chiusi ...

Migranti - a Palermo il Mediterraneo antirazzista : sport per inclusione sociale : Lo sport come mezzo per inclusione sociale. A Palermo arriva la dodicesima edizione del Mediterraneo antirazzista. La manifestazione, la cui prima edizione si è svolta nel giugno 2008 per poi allargarsi a macchia d’olio in città come Milano, Roma e Napoli, prende il via oggi, venerdì 10 maggio, da piazza Magione. L’obiettivo è promuovere le relazioni interculturali tra le diverse componenti che abitano nella città metropolitana, provando a ...

Migranti : Salvini - 'con porti chiusi Mediterraneo non più fossa comune' : Montegranaro (Fm), 9 mag. (AdnKronos) - "Grazie alle politiche di rigore, controllo e rispetto delle regole, grazie ai porti chiusi, la cosa che più mi rende orgoglioso del lavoro che stiamo facendo è che abbiamo più che dimezzato il numero di morti e dispersi nel mar Mediterraneo. Abbiamo salvato l

Migranti : a Palermo dodici ore di musica per il Mediterraneo : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - dodici ore di musica ininterrotta dedicate "a tutti gli esseri umani che credono in un mondo senza frontiere, in cui ognuno abbia il diritto di spostarsi per cercare di costruirsi un futuro migliore". Il 25 maggio Mediterranea Saving Humans e Mediterraneo Antirazzista d

Migranti - Mediterraneo "dei bambini" : 3.800 in Europa via mare in tre mesi (e tornano le Ong) : "Persistono rilevanti gap nel sistema di protezione e inclusione sociale dei giovani Migranti e rifugiati in Italia" avverte...

Migranti - tornano le Ong nel Mediterraneo. Nuove missioni di Mediterranea e Sea Watch : tornano le navi umanitarie nel Mediterraneo privo di soccorsi. Quelle che sono riuscite a sganciarsi dalle catene con cui i vari stati europei le hanno tenute ferme in porto annunciano Nuove missioni. ...

Il salone del fumetto mette al centro i Migranti e il Mediterraneo : Secondo festival di fumetti in Italia per importanza, dopo Lucca Comics & Games, Comicon ha scelto di mettere in primo piano Corto Maltese, Gipi – come ospite d’onore – e gli autori arabi e africani che raccontano le migrazioni. Leggi