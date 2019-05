Migranti | caso Sea watch | Procura Agrigento acquisisce video giornalista Usa

Migranti : caso Sea Watch - la procura di Agrigento aprirà un'inchiesta : Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Alessandra Russo, presenti a Lampedusa per coordinare le indagini sul caso della Mare Jonio, hanno deciso di aprire un'inchiesta anche sulla vicenda della Sea Watch. Lo stesso Vella sta andando sulla banchina dove, a breve, arriveranno i diciotto Migranti autorizzati a sbarcare. Il fascicolo verrà aperto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e ...

Migranti - in 36 soccorsi dalla Marina italiana in zona Sar libica. Salvini 'Io non do porti'. Conte 'Risolveremo anche questo caso' : Cronaca Circolare Salvini, tensione tra il Viminale e la Difesa sulla direttiva anti Migranti di ALESSANDRA ZINITI Salvini non intende cambiare linea. 'C'è una nave della Marina militare che in acque ...

Nel governo si litiga ancora sui Migranti : i "bei tempi" del caso Diciotti sono finiti : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è pronto a creare un nuovo caso politico intorno al salvataggio di 36 migranti al largo della Libia compiuto da una nave della nostra Marina militare. Stamattina, durante un comizio a Pesaro, è stato lo stesso ministro a dare notizia dell’operazione e a lancia

Difesa - sicurezza e caso Siri Tra Lega e M5S è lite su tutto Scontro per un tweet di Trenta - poi cancellato - sui Migranti : Il vocabolario politico gialloverde sembra avere esaurito le metafore belliche. E così, per condannare le provocazioni della Lega, i 5 Stelle rispolverano il capolavoro di Terrence Malick sulla follia ...

Caso Siri e Migranti - anche il 25 aprile non c'è pace per il governo - : Proseguono le polemiche M5s-Lega. A cominciare dal significato della Festa della Liberazione, con Di Maio che attacca Salvini per la decisione di andare a Corleone: "Divide chi non vuole festeggiarla".

Migranti - Cassazione accoglie ricorso di un ivoriano omosessuale : “Verificare effettiva sicurezza in caso di rimpatrio” : Non basterà più accertare che nei Paesi di origine non siano in vigore leggi discriminatorie, ma si dovrà accertare che le forze di sicurezza abbiano messo in campo effettivi controlli e “adeguata tutela” per garantire il rispetto dei diritti degli omosessuali. Una sentenza della Cassazione, che ha accolto il ricorso di un cittadino gay della Costa d’Avorio, Bakayoko Aboubakar, minacciato dai parenti, ha aumentato i controlli ...

Migranti - le ong : “Guardia costiera libica non risponde al telefono”. La prova del Fatto.it : risposta solo dopo 5ª chiamata. Un’eternità in caso di emergenza in mare : Il 2 e il 3 aprile la Guardia costiera libica ha intimato alle ong di non entrare nelle acque territoriali, ma questo è solo l’ultimo capitolo di uno scontro che va avanti da mesi. “Per noi le ong non esistono dal punto di vista legale – ha spiegato a ilFattoQuotidiano.it il portavoce Ayoub Qasem – non sono interlocutori attendibili perché ostacolano le nostre operazioni di soccorso e quando chiediamo loro di allontanarsi dai ...