Meteo, nuova perturbazione in agguato sull’Italia: attesi temporali e grandinate

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Nonostante il ritorno di temperature decisamente più miti, a causa dell'assenza dell'alta pressione, l'Italia è sempre esposta alle perturbazioni in arrivo. Dopo un metà settimane caratterizzata da sole prevalente e temperature diurne in risalita, infatti, da venerdì alcune zone del Paese, in particolare il Nordovest, faranno i conti con un nuovo peggioramento improvviso.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...