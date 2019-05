Mercato NBA – Lakers | Lonzo Ball andrà via? I Chicago Bulls hanno messo nel mirino il

NBA – New York Knicks attivi sul Mercato : monitorate le situazioni di Marcus Morris e Terry Rozier : New York Knicks molto attivi sul mercato in vista dell’estate: monitorate le situazioni contrattuali di Marcus Morris e Terry Roziers dei Boston Celtics Dopo aver visto sfumare il sogno Zion Williamson, ma avendo comunque ottenuto la pick numero 3, i New York Knicks continuano a pianificare il proprio mercato estivo. Non poter mettere le mai sul prodotto di Duke ha fatto cambiare i piani della dirigenza newYorkese, che comunque conta ...

Mercato NBA – Estate calda in casa Lakers : possibile l’arrivo di Kyrie Irving : possibile reunion fra LeBron James e Kyrie Irving: il cestista dei Celtics sarà free agent in Estate e potrebbe accasarsi a Los Angeles LeBron James e Kyrie Irving, per motivi diversi, sono forse i due giocatori più delusi della stagione. Il primo ha fallito l’accesso ai Playoff con la nuova maglia dei Los Angeles Lakers, finendo a guardare la postseason dal divano come non gli capitava da tempo immemorabile. L’altro ai Playoff ...

Mercato NBA – Pazza idea fra Lakers e Sixers : possibile lo scambio LeBron James-Ben Simmons : Gli ultimi rumor di Mercato NBA parlando di una possibile trade fra Lakers e Sixers riguardante LeBron James e Ben Simmons: lo scambio è davvero possibile? Con i Playoff che si avviano verso le fasi più calde, le squadre ‘costrette’ ad assistere dal divano alle Finali di Conference e alle successive Finals, possono distrarsi con il Mercato. Mentre i gm pianificano la nuova stagione, monitorano i free agent e pensano alle ...

Mercato NBA – I New York Knicks su Anthony Davis? Ecco la possibile trattativa : I New York Knicks pensano ad Anthony Davis in vista della prossima estate: la franchigia newYorkese potrebbe mettere sul piatto la scelta al Draft 2019 e Kevin Knox Secondo quanto riportato da CbsSports, i New York Knicks stanno pensando seriamente a mettere in piedi una trattativa per Anthony Davis. La franchigia newYorkese ha ‘intercettato’ l’interesse dei Pelicans per Kevin Knox e, aspettando di sapere quale sarà la ...

NBA – Warriors - Steve Kerr allontana le voci di Mercato : “Klay Thompson vuole restare e lo vogliamo anche noi” : Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors, allontana le possibili voci di una partenza di Klay Thompson dalla franchigia della Baia In estate i Golden State Warriors potrebbero doversi abituare all’idea di smontare, almeno in parte, la ‘Death Lineup’ che li ha resi imbattibili negli ultimi anni. Dato come molto probabile l’addio di Kevin Durant, con i New York Knicks in pole per il suo arrivo, resta da chiarire la situazione lagata a ...

Mercato NBA - i Los Angeles Lakers tengono a colloquio Frank Vogel : Dopo che le trattative con Tyronn Lue sono definitivamente saltate, i Los Angeles Lakers devono per forza di cose spostare la loro concentrazione su altri candidati. E i gialloviola non hanno perso ...

Mercato NBA - abbiamo visto l'ultima di Kyrie Irving con i Boston Celtics? : Ritornando con la mente a nove mesi fa, era difficile immaginare che la stagione dei Boston Celtics si concludesse in questa maniera. Con LeBron James lontano dalla Eastern Conference e con i ritorni ...

Mercato NBA - Tyronn Lue non sarà l'allenatore dei Los Angeles Lakers : Proprio quando sembrava che mancassero solo i dettagli, l'accordo tra i Los Angeles Lakers e coach Tyronn Lue è clamorosamente saltato. Secondo quanto riportato da diversi media americani le parti non ...

Mercato NBA : Durant e Irving a New York? Per i bookmakers i Knicks sono già da titolo : L'estate e il Mercato NBA devono ancora iniziare, ma bastano le voci e le indiscrezioni a far salire le quotazioni dei New York Knicks in vista della corsa al titolo 2020. Da una previsione fatta a ...

Nba - Mercato : Messina alla guida di Cleveland? : Ettore Messina e Patty Mills. Afp Mentre impazzano i playoff, per le altre squadre della Nba è tempo di programmare il futuro. Si accende così il mercato degli allenatori, con i Los Angeles Lakers che,...

NBA – Dallas Mavericks attivi sul Mercato : si studiano le situazioni di Kemba Walker e Khris Middleton : Dallas Mavericks attivi sul mercato in vista dell’estate: si studiano le situazione contrattuali di Kemba Walkter e Khris Middleton Con l’arrivo di Porzingis e la definitiva consacrazione di Luka Doncic, i Dallas Mavericks guardano al futuro con grande ottimismo. La franchigia texana ha liberato una buona parte di spazio salariale in vista dell’estate, con l’intenzione di regalare alle sue due stelle altri giocatori ...

Mercato NBA – Futuro lontano dai Sixers per Tobias Harris? Quattro franchigie interessate al giocatore : Tobias Harris finito nel minirino di 4 franchigie: l’ala dei Sixers, free agent in estate, potrebbe lasciare Philadelphia L’ottima stagione giocata da Tobias Harris, capace di mettere insieme 20 punti, 7.9 rimbalzi e 2.8 assist e ritagliarsi un ruolo di primo piano anche nei Sixers, semifinalisti di Conference ad Est, ha fatto drizzare le antenne a diverse franchigie. L’ex Clippers sarà free agent dal primo luglio e i Sixers, alle prese ...

Mercato NBA – Ricky Rubio resta ai Jazz? Il gm di Utah svela : “può ancora migliorare - ma…” : Ricky Rubio, free agent dal primo luglio, potrebbe rifirmare con gli Utah Jazz: il gm della franchigia di Salt Lake City, Dennis Lindsey, non si sbilancia ma non chiude neanche la porta al playmaker spagnolo Stagione non di certo esaltante quella di Ricky Rubio (12.7 punti e 6.1 assist di media) che però, inserito nel sistema Jazz, si incastra perfettamente in una squadra ‘onesta’ e grintosa, capace ancora una volta di accedere ai Playoff, ...

Mercato NBA – D’Angelo Russell vuole restare ai Brooklyn Nets ma… “è tutto un business” : D’Angelo Russell vorrebbe restare ai Nets, ma il suo rinnovo potrebbe non coincidere con i piani della franchigia di Brooklyn D’Angelo Russell è stato la guida carismatica e tecnica dei Brooklyn Nets, sorpresa della regular season, arrivati ai Playoff smentendo più di un pronostico. Con i 21 punti di media, 7 assist, 3.9 rimbalzi e il 44% dal campo messi insieme in stagione, D’Angelo Russell ha mostrato grandi ...