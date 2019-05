Mercato Juve | Milinkovic Savic ha detto sì | arriva anche il nuovo difensore

CalcioMercato Juventus - Douglas Costa ora potrebbe restare : Da sicuro partente a possibile cardine del nuovo progetto. Il Calciomercato della Juventus cambia rotta su Douglas Costa. L’addio di Allegri dalla panchina dei bianconeri, ratificato ormai la settimana scorsa, cambia il destino dell’estroso esterno offensivo che in questa stagione ha deluso le attese. I tanti problemi fisici non gli hanno quasi mai permesso di essere al top, così la sua annata a livello numerico è quasi un disastro: venticinque ...

CalcioMercato Juventus - accordo di massima con Milinkovic-Savic ma Lotito è un osso durissimo : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero ha annunciato negli ultimi giorni l’addio con l’allenatore Massimiliano Allegri, sta per iniziare un nuovo progetto con l’obiettivo di tentare l’assalto alla prossima Champions League. La prima situazione riguarda il sostituto in panchina ma la dirigenza lavora intensamente anche sul mercato della prossima stagione. Secondo ...

Mercato Juve - Ndombele supera Pogba : Icardi? No - pazza idea in attacco! : Mercato Juve- La Juventus si prepara a vivere d’assoluta protagonista la prossima sessione di Mercato estivo con occhi puntati su ogni singolo reparto della rosa. Come prima aspetto ci sarà da far chiarezza sul nuovo allenatore. Sarri resta in netto vantaggio sui concorrenti. Simone Inzaghi piace, ma non convince. Mourinho è stato proposto da Jorge […] More

CalcioMercato Juventus - De Ligt addio? Il difensore chiama il Barcellona : Calciomercato Juventus, De Ligt che fai? – E’ stato uno dei tormentoni di mercato che ha caratterizzato gli ultimi mesi. De Ligt, capitano dell’Ajax campione d’Olanda e semifinalista di Champions, lascerà Amsterdam nei prossimi mesi ma, per ora, la destinazione è sconosciuta. Il Barcellona pare in grande vantaggio su tutte le concorrenti, Juventus in primis, […] L'articolo Calciomercato Juventus, De Ligt addio? Il ...

CalcioMercato Juventus : ci sarebbe uno spiraglio per De Ligt : L'acquisto di un difensore centrale è uno degli obiettivi primari del Calciomercato della Juventus e i nomi vagliati non dipendono dal prossimo allenatore. Il sogno è Matthijs De Ligt dell'Ajax ma non mancano le alternative e tra queste sta risalendo la classifica di gradimento Marquinhos del PSG, ma restano valide le piste Manolas della Roma, Savic dell'Atletico Madrid e Boateng del Bayern Monaco. Come scritto, però, il primo della lista è il ...

CalcioMercato Juventus : Perin offerto alla Roma - i dettagli : Juventus alle prese con importanti decisioni relative a Mattia Perin, il portiere è stato proposto alla Roma per la prossima stagione Un anno da secondo portiere alla Juventus, durante il quale Perin non è riuscito a scalzare Szczesny nelle gerarchie di mister Allegri. Dopo questa stagione non certo esaltante, il portiere ex Genoa potrebbe già cambiare aria, come rivelato dal La Repubblica. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, Perin ...

CalcioMercato Juventus - 5 possibili colpi in difesa : tra questi Umtiti : In attesa di definire ed ufficializzare il nuovo tecnico, la Juventus continua a lavorare sul mercato cercando di allestire una rosa competitiva per la Serie A e soprattutto per la Champions League. Alcuni acquisti saranno effettuati indipendentemente dal volere del prossimo allenatore. Come scrive Tuttosport, la dirigenza starebbe monitorando soprattutto il mercato dei difensori, considerati il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di ...

Mercato Juventus - un big verso l’addio : 3 top club sul gioiello bianconero : Mercato Juventus – ?Miralem Pjanic è uno dei possibili partenti. Sarà il nuovo allenatore della ?Juventus a dettare le linee guida ma tutte le strade sembrano portare alla possibile partenza del centrocampista bosniaco che ha disputato un’annata positiva ma non esaltante. Ci si aspettava forse di più dal centrocampista bosniaco, cervello pensante della mediana di […] More

Mercato Juve - non solo Ramsey : c’è la conferma sulla nuova mezz’ala : Mercato Juve pronto ad entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane con l’annuncio del nuovo allenatore. Corsa al nuovo allenatore che potrebbe stringersi improvvisamente a solo due candidati. Secondo quanto rivelato da “Gianluca Di Marzio” nelle ultime ore, la Juventus potrebbe puntare forte su uno tra Simone Inzaghi e Maurizio Sarri. Il primo affascina […] More

CalcioMercato Juventus - Ronaldo avrebbe incontrato Agnelli : vorrebbe Mourinho : L'addio tra la Juventus e Massimiliano Allegri è arrivato per scelta della società, come si è capito dalla conferenza stampa dedicata all'addio del tecnico livornese. Ancora novanta minuti di campionato poi le strade si divideranno definitivamente dopo cinque anni di trionfi (il tecnico livornese è riuscito a conquistare cinque scudetti consecutivi, quattro Coppa Italia, due Supercoppa Italiana e due finali di Champions League). Ai saluti del ...

Juve : quattro colpi di Mercato non dovrebbero dipendere dall'allenatore - tra questi Pogba : I titoli dei giornali sportivi in questa fase riguardano principalmente chi sarà il prossimo allenatore della Juventus. Dopo aver omaggiato Allegri e Barzagli, si attende la chiusura della stagione nell'ultima giornata di campionato contro la Sampdoria per avere qualche novità sul prossimo tecnico della Juventus. Come scrive Tuttosport però la dirigenza starebbe già lavorando sul mercato cercando di rafforzare la squadra indipendentemente da chi ...

CalcioMercato Juventus : Pjanic potrebbe essere vicino all’addio : La cessione di Pjanic è uno degli argomenti più caldi del Calciomercato della Juventus e i dirigenti bianconeri hanno già stilato una lunga lista di possibili sostituti. Il bosniaco, dopo tre anni, con oltre 130 presenze e 19 gol nella Vecchia Signora, la prossima estate dovrebbe lasciare Torino per trasferirsi lontano dall’Italia e creare una grossa plusvalenza visto che nel 2016 fu pagato “solo” 32 milioni. Le pretendenti al regista che ha ...

CalcioMercato Juventus - colpo “francese” a centrocampo : addio Pjanic? : Calciomercato Juventus – In attesa di novità per il sostituto che colmerà il vuoto di Max Allegri sulla panchina della Juventus, la dirigenza bianconera è al lavoro in vista della prossima finestra estiva di mercato. A prescindere da chi arriverà, la volontà di Paratici è quella di mettere a segno un altro colpo importante a centrocampo dopo l’arrivo di Ramsey. […] More

CalcioMercato Juventus : Chiesa sarebbe un obiettivo a prescindere dal nuovo allenatore : Federico Chiesa sarebbe il nome più caldo del Calciomercato della Juventus. La grande stagione vissuta in viola, la giovane età e un talento su cui nessuno può discutere lo avrebbero fatto balzare in testa alla lista della spesa stilata da Paratici e Nedved. Sull’azzurro il pressing sarebbe già scattato da tempo e non si fermerà adesso, nonostante il primo impegno per la dirigenza bianconera sia quello, ovviamente, di trovare il sostituto di ...