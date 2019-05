Mercati sempre tesi per la guerra commerciale Dollaro ai massimi di 4 settimane

Brexit - l'ipotesi "no deal" si fa sempre più probabile per i Mercati : Ancora una volta la May incassa una bocciatura dal parlamento britannico riguardo alla questione Brexit. L'accordo che lo scorso novembre stipulò con Bruxelles è stato infatti respinto per la terza volta, per 344 voti contro 286. E adesso l'ipotesi una uscita disordinata da parte del Regno Unito si fa sempre più concreta.Hard Brexit sempre più vicinaLa terza votazione è avvenuta venerdì sera, ma il Withdrawal Agreement (così si chiama l'intesa ...