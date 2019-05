Medico per un Giorno | progetto formativo per studenti delle scuole superiori napoletane

Il Medico che ha operato Noemi : "In 30 anni di carriera mai vista una cosa così tragica" : “Bambini colpiti da arma da fuoco ne abbiamo trattati molti in passato. Mai così gravi, questa era una vera e propria ferita da guerra”. Giovanni Gaglione è il medico-chirurgo che ha operato Noemi, la bambina di 4 anni, raggiunta da un colpo di pistola durante una sparatoria a Napoli.La bambina, dopo settimane di lotta, è fuori pericolo. E il medico esprime tutta la sua gioia in un’intervista su Qn, ...

Francia - Medico accusato di avvelenare pazienti : “Creava emergenze per mostrare il suo talento” : Un medico in Francia avrebbe avvelenato in fase di anestesia molti pazienti per creare un’emergenza e poi dimostrare il suo talento come rianimatore. Frederic Pechier di Besancon è finito sotto accusa e al momento è agli arresti domiciliari. Operando in questo modo l’anestesista avrebbe provocato almeno nove decessi.Continua a leggere

Un Medico pakistano malato di AIDS è stato arrestato con l’accusa di avere contagiato intenzionalmente centinaia di persone : Nella regione di Larkana, nel sud del Pakistan, un medico è stato arrestato dopo che più di 430 bambini e 100 adulti erano risultati positivi al test dell’HIV, il virus che causa l’AIDS. Il medico, Muzaffar Ghangharo, è malato di AIDS ed è

Medico annuncia interruzione cure per Vincent Lambert : Il Medico curante di Vincent Lambert, l’uomo tetraplegico in stato vegetativo da 10 anni e diventato il simbolo del dibattito sul fine vita in Francia, ha annunciato oggi che interromperà le cure che permettono di tenere vivo il suo paziente a partire dal 20 maggio prossimo.Sulla sorte di Lambert, 42 anni, immobilizzato dal 2008 in seguito a un incidente stradale, si è combattuta in Francia e in Europa una vera battaglia ...

Savona - arrestato Medico per violenza su minorenne : Savona, arrestato medico per violenza su minorenne Il professionista è un neurologo in pensione di 63 anni. Gli abusi sarebbero avvenuti durante una visita domiciliare. Il medico è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su minore e l'aggravante di abuso di autorità Parole chiave: ...

Il 13 maggio al centro Medico ‘ONE’ di Amorosi c’è ‘un gol per l’IPF’ [FOTO] : Lunedì 13 maggio, alle ore 17, presso il centro medico “ONE” di Amorosi (BN) del Prof. Alfonso de Nicola, responsabile dello staff medico della SSC Napoli, avrà luogo l’evento benefico UN GOAL PER L’IPF, organizzato dall’Associazione Pazienti “RespiRARE Campania Onlus”, in partnership con la SSC Napoli, realizzato con il contributo non condizionato di Boehringer Ingelheim. Scopo del convegno è la promozione di campagne di sensibilizzazione ...

Pamela Prati : certificato Medico a Verissimo per giustificare rinvio delle nozze (RUMORS) : Nel giorno in cui si sarebbero dovute celebrare le chiacchierate nozze tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, il settimanale "Chi" ha dedicato ampio spazio a questa vicenda e alle bugie che avrebbero raccontato i principali protagonisti. Oltre a raccogliere la testimonianza esclusiva di Emanuele Trimarchi sulle agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, la rivista di gossip ha informato i suoi lettori che la showgirl sarda avrebbe fatto ...

Medico risarcito per il G8 : “I soldi di Salvini per salvare i migranti” : Nel luglio 2001 era alla scuola Pascoli, di fronte alla Diaz, dove irruppe la polizia. L’indennizzo del Ministero dell'Interno girato alla nave di Mediterranea. "Così ho ridato voce al movimento no global"

Bari - bimbo nasce tetraplegico per errore Medico : Asl condannata al risarcimento di 4 - 6 milioni : L'Asl di Bari è stata condannata a un maxi risarcimento di 4,6 milioni di euro a un famiglia per un presunto errore avvenuto trentadue anni fa, quando un bambino nacque con gravi patologie. A riportare la notizia della condanna della Corte d'Appello è il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno. I giudici di appello hanno riconosciuto la colpa medica sulla base della perizia effettuata in primo grado dal medico legale Biagio Solarino, secondo cui ...

Campus Bio-Medico - Tutto esaurito per riascoltare l'omelia di San Josemaría Escrivá : ... è volata via come un soffio perché appositamente pensata come evento dinamico, quasi televisivo, fatto di un susseguirsi di testimonianze di personalità del mondo della cultura, della scienza e ...

Pakistan - Medico infetta con Hiv almeno 90 persone : choc in Pakistan dopo la notizia dell'arresto di un medico che lavorava in un ospedale pubblico, accusato di avere infettato con il virus Hiv almeno 90 persone. Ciò spiega in parte l'anomalo aumento ...

Se per i follower Gwyneth Paltrow diventa meglio del Medico : La Scienza attacca Gwyneth Paltrow Ma per Jennifer Gunter, ginecologa e ostetrica di San Francisco che ha più volte criticato pubblicamente i pericoli nascosti dietro il consumo dei prodotti Goop, 'l'...

Maurizio Montella - se n'è andato il Medico che per tutta la vita ha combattuto la Terra dei Fuochi : Inascoltato! Siamo felici ed orgogliosi di proclamare al mondo che solo il 3% dei nostri terreni agricoli campani sono inquinati, ma ci si dimentica di specificare che stiamo parlando del 3% del 55% ...