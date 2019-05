Medicina | presbiopia incubo “over 40” | con lenti moderne la vista torna giovane

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Un indirizzo scritto su una busta, un sms arrivato sul cellulare, un trafiletto sul quotidiano. Non ci sono mai stati problemi per leggerli. Oggi, con un gesto istintivo, che finora abbiamo visto fare a molti, allunghiamo il braccio per vedere meglio il testo. È questo il giorno, che per molti di noi arriva dopo i 40 anni, che segna l’avvento della, un difetto didovuto alla difficoltà di mettere a fuoco oggetti posti a meno di 40-50 centimetri. Se ne parla in occasione del 17° Congresso internazionale della Società oftalmologica italiana (Soi), che si inaugura oggi al Roma Convention Center ‘La Nuvola’. “Laè una condizione parafisiologica, cioè non rientra nei parametri della normalità, ma non rappresenta neppure una patologia“, spiega Luigi Mele, oculista presso l’Unità operativa oculistica dell’Azienda ...