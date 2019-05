Medicina | alla cataratta l’intervento più eseguito | operati 650mila italiani l’anno

Se credete alla Medicina alternativa - perché non seguite anche l’ingegneria alternativa? : «Se esiste la medicina alternativa e qualcuno si fida di questa, perché non esiste l’ingegneria alternativa e nessuno la richiede?». La domanda di Pier Luigi Lopalco non è retorica, è scientifica. Professore di Igiene all’Università di Pisa ed esperto di sanità pubblica sta da anni conducendo una battaglia contro le fake news in campo medico. Al Festival della Scienza Medica di Bologna spiega come la medicina cosiddetta alternativa sia ...

Medicina - Leonardi : “Potenziali vantaggi dalla teleneuroriabilitazione” : “L’idea è giusta, i vantaggi potenziali sono molti. E a breve la ricerca potrà dare indirizzi più certi sul vantaggio per i cittadini della teleneuroriabilitazione, e quindi sull’eventuale erogazione delle terapie da parte del Servizio sanitario nazionale”. Ad affermarlo è Giovanni Leonardi, direttore generale del ministero della Salute nel Settore della ricerca e innovazione in sanità, partecipando alla prima Conferenza ...

Medicina : l’Aou Sassari attenta alla salute della donna : C’è anche l’Aou di Sassari tra i 190 ospedali bollini rosa italiani che, il 18 aprile, apriranno le porte delle proprie strutture in occasione della H-Open Week sulla salute della donna. E a Sassari la Clinica di Psichiatria di San Camillo accoglierà le cittadine che prenoteranno una visita allo 079-228350. A organizzare la quarta edizione dell’(H)Open Week è Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. ...

Medicina : premio “Check-up salute” alla Cattolica e a un giovane cervello della Sapienza : Eccellenze della Salute in Italia. Gianni Letta, presidente del Comitato dei Garanti del Forum ‘Un Check-up per l’Italia’, ha consegnato oggi a Roma il ‘premio Biagio Agnes Check-up Salute 2019’ all’Università Cattolica del Sacro Cuore, e al magnifico rettore Franco Anelli, per il ruolo dell’ateneo come struttura d’eccellenza internazionale per la ricerca scientifica, e a Giorgio Grani ...

Dall’ingegneria alla Medicina - fino all’esplorazione spaziale : dalla seta di ragno materiali innovativi per diversi settori : A parità di peso, la seta prodotta dai ragni per intessere la loro tela è più resistente dell’acciaio. Da tempo gli scienziati studiano le straordinarie proprietà di questo materiale, la cui struttura molecolare è composta da migliaia di nanofibrille proteiche poste l’una a fianco all’altra fino a formare un unico filamento estremamente robusto. Una caratteristica – spiega Global Science – che potrebbe risultare preziosa nelle ...

Università : 8.200 candidati per i test di Medicina e Odontoiatria alla Cattolica di Roma : Sono 8.244 i candidati, provenienti da tutta Italia, al concorso di ammissione al primo anno dei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria dell’Università Cattolica, convocati il 29 marzo (ore 11) all’Ente Fiera di Roma. A provarci sono quasi cento in più rispetto allo scorso anno, quando si iscrissero in 8.163. “Quest’anno alla prova di selezione sono iscritti 7.785 candidati per ...