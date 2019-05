Mediaset | svelato il compenso di Paolo Bonolis | cachet | quanto guadagna Mister Avanti un

liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019)paga bene i suoi artisti. Come riporta il sito di Italia Oggi, uno dei più remunerati è, conduttore dalle uova d'oro. Il suo contratto prevede una parte fissa molto alta a cui si aggiungono i compensi per il quiz del preserale e dei programmi in prime time. In totale il condut

TweetNewsIta : Italia Oggi ha svelato i presunti guadagni dei conduttori più amati di Mediaset in un anno: i più ricchi sarebbero… - tw_fyvry : RT @IIBruttoAccount: ''Soldi, soldi (clap clap), tanti soldi, beati siano i soldi, i beneamati soldi perchè''...non mancano di certo nelle… - borraccino_ : RT @IIBruttoAccount: ''Soldi, soldi (clap clap), tanti soldi, beati siano i soldi, i beneamati soldi perchè''...non mancano di certo nelle… -