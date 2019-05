Matteo Salvini | gli 80 euro non si tagliano Capolavoro di Tria | con una

Matteo Salvini : "Agli attacchi non rispondo". Poi smonta Luigi Di Maio : "Io non ho mai chiesto l'impeachment" : "Il governo non cade, va avanti per quattro anni e lo farà perché ha lavorato bene", ribadisce Matteo Salvini in una intervista a Il Corriere della Sera. E sottolinea che solo ieri 21 maggio ci siano state "otto dichiarazioni dei 5 Stelle contro di me. Non ho risposto a nessuna». Una situazione, sec

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - "cala la fiducia". Retroscena - brutto segnale : alleanza consumata : La crisi all'interno del governo tra Lega e M5s e tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sta trasformando in crisi nel Paese. Il "diagramma" che a Palazzo Chigi conoscono bene segnala da marzo il crollo negli indici di gradimento per il premier e i suoi due vice. Riporta Francesco Verderami in un ret

“Francesca Verdini ha lasciato Matteo Salvini” : “Francesca Verdini ha lasciato Matteo Salvini”. Dopo poco più di due mesi dall’ufficialità, la storia d’amore tra il vicepremier leghista e la 28enne figlia dell’ex senatore di Forza Italia Denis Verdini sarebbe già finita. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione perché dai diretti interessati non è arrivata alcuna conferma. A dare la notizia, che in poche ore è diventata virale sul web, è il profilo Twitter ...

Matteo Salvini giovedì ospite a Otto e mezzo (Anteprima Blogo) : Matteo Salvini torna da Lilli Gruber. Accadrà giovedì sera, quando il Ministro dell’Interno sarà di nuovo ospite a Otto e mezzo.Già l’8 maggio era andato in scena il primo match tra la giornalista e il leader leghista, che si erano punzecchiati per l’intera puntata. La pace, scoppiata sui titoli di coda con la promessa di ben due mazzi di fiori da donare alla conduttrice, aveva poi lasciato nuovamente spazio ad aspre battute del ...

Non siamo più terroni di m…? Matteo Salvini sorpreso da nuovo selfiebeffa : Un ragazzo a Lecce oggi ha seguito l'esempio di Valentina, la ragazza di Baronissi che aveva sorpreso Salvini citando un'offesa contro meridionali che lui stesso aveva pronunciato. Il ministro era visibilmente irritato per l'ennesima contestazione. Continua la protesta dei giovani contro il vicepremier leghista Matteo Salvini: sempre più ragazzi, soprattutto minorenni, da Nord a Sud, sono stati contagiati dalla ‘moda' del selfie-trappola ...

Vittorio Feltri - Matteo Salvini è "un leader della Madonna" : "Perché non mando al diavolo i preti" : Non è una novità che Salvini sia sotto tiro. Gli sparano addosso tutti e chissenefrega. Affari suoi. Tuttavia è ovvio rilevare la pretestuosità degli attacchi. I preti sono incazzati neri con lui perché egli invoca Dio. Affermano che il padreterno è di tutti e non va tirato in ballo dal leghista. Ob

Matteo Salvini - così il leghista ha blindato il dl Sicurezza bis : la mossa sulle multe ai clandestini : Dalle parti del Movimento 5 Stelle ormai è partito il countdown: prima finisce questa campagna elettorale, prima si capirà se c'è un futuro per il governo. Il clima è teso, i rapporti con la Lega sono scesi davvero ai minimi termini e ogni battito d'ali viene amplificato scatenando rabbia. È accadut

Matteo Salvini - l'avvertimento di Minzolini al leghista : i due errori che gli costano caro : Le vicende delle ultime settimane hanno confermato, nel caso ancora ce ne fosse stato bisogno, di quanto potere possano godere i magistrati in Italia, ben superiore a politici regolarmente eletti. L'ultimo caso, forse il più eclatante, riguarda il procuratore di Agrigento che ha ordinato lo sbarco d

Matteo Salvini - Bechis svela i numeri sull'immigrazione che nessuno vuol scrivere : il documento : Il chiasso delle accuse contro Matteo Salvini che si è sollevato dopo l'ultimo sbarco di una nave ong, in questo caso la Sea Watch3 e i 47 disperati recuperati dagli scafisti che li trasportavano, ha fatto letteralmente sparire dalle prime, e successive, pagine di quotidiani e siti il lavoro sempre

Busta con proiettile indirizzata a Matteo Salvini. Il vicepremier : “Non mi fanno paura e non mi fermo” : Una Busta senza annullo postale e senza mittente, indirizzata al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Un pacco che ha insospettito gli investigatori, che hanno deciso di fermarlo per comprendere quale fosse il contenuto: all’interno c’era un proiettile calibronove. Per questo motivo gli artificieri della polizia di Stato, dopo che il pacco è stato intercettato dal Centro di Smistamento Postale di Roma, in piazzale Ostiense, ...

Guy Verhofstadt sfida Matteo Salvini a dibattito : “Elettori devono sapere i suoi piani diabolici” : Guy Verhofstadt, leader dei Liberali al Parlamento europeo, ha sfidato il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini a dibattito, in modo che "gli elettori possano conoscere i piani diabolici che ha in mente". Il capogruppo dell'ALDE, inoltre, ha accusato i sovranisti di tutta Europa di tramare con il presidente russo Vladimir Putin per distruggere l'Unione.Continua a leggere