Massimo Garavaglia | Gli 80 euro di Renzi sbagliati da due punti di vista

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “Gli 80sonoda duedi. Figurano come dieci miliardi di spesa e non come dieci miliardi di minore pressione fiscale. Sortiscono quindi l’effetto di dare segnali negativi alle agenzie di rating”, dice a La Stampa, vice ministro all’Economia che spiega: “Gli 80si possono trasformare in detassazione non cambia niente per il destinatario, ma lo Stato presenta conti migliori e questo è uno dei nostri obiettivi”.aggiunge: “Per come sono fatti oggi quegli 80non hanno effetti per il conto previdenziale. Meglio farli diventare una buona base di partenza per la flat tax per il ceto medio non crede? Così non danneggiamo nessuno, prima di tutto i beneficiari degli 80”.Quindi: “Chi dice che togliamo quei soldi dalle buste paga o peggio dalle tasche degli ...

