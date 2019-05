Maria De Filippi | Paolo Bonolis | Scotti e Marcuzzi | quanto guadagnano

Stipendi della Star Tv Mediaset : 10 milioni a Maria De Filippi - 6 a Barbara D'urso (RUMORS) : È una classifica molto particolare quella che ha stilato Italia Oggi di recente: il quotidiano, infatti, ha reso note le cifre che guadagnerebbero i conduttori più amati di Mediaset in un anno di lavoro. Tra le "Star Tv" più pagate, ci sarebbero Maria De Filippi (incasso riguardante solo i programmi che presenta e non la società Fascino), Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Barbara D'urso, invece, raggiungerebbe i 6 milioni di euro l'anno sia per la ...

Gossip Uomini e Donne : Maria De Filippi rivoluziona le scelte? : Maria De Filippi, Uomini e Donne: le scelte saranno in diretta? Fino a qualche ora fa pareva essere certo che le scelte di Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti sarebbero state registrate tutte Lunedì prossimo. Invece pare che Maria De Filippi e gli autori del dating show abbiano cambiato idea. Difatti, come riportato poco fa dal blog IlVicolodelleNews.it, sembra che i tre tronisti di Uomini e Donne faranno la loro scelta in 3 diverse ...

Ripartono i casting di Amici di Maria De Filippi - prima della finale si pensa già alla nuova edizione : Al via i casting di Amici di Maria De Filippi: parte ufficialmente la selezione dei nuovi concorrenti della categoria canto e ballo dell'edizione numero 19 del talent show più seguito in Italia che tuttavia quest'anno ha subito un arresto. Nessun record di ascolti per l'edizione numero 18, che se l'è dovuta vedere con Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Il regolamento non molto chiaro non ha agevolato il pubblico ad appassionarsi alla ...

Amici 2019 - l’ironia di Maria De Filippi su Barbara D’Urso e sul caso del momento : ecco cosa ha detto : Televisione Amici 2019, Giordana, Alberto, Rafael e Vincenzo. Baci gay mentre canta Renato Zero e la battuta sottovoce di Loredana Berté a Romina Power di Andrea Conti Siparietto ironico ieri sera durante il serale di Amici. L’occasione è stato un gioco, quello della “cabina telefonica” con protagonista Sabrina Ferilli che ha ...

Un folle Renato Zero ad Amici di Maria De Filippi in Madame presenta il nuovo singolo Mai più da soli (video) : Renato Zero ad Amici di Maria De Filippi dà un'anticipazione di quello che sarà il tour al via dal 1° novembre al Palazzo dello Sport di Roma e che ha organizzato per il supporto di Zero Il folle, nuovo album atteso per il mese di ottobre e nel quale sarà compreso anche il nuovo singolo Mai più da soli. Il primo antipasto di Zerofollia è fornito da Madame, che Renato Zero interpreta con i concorrenti in gara e con il quale lancia un ...

Amici - Alessandra Amoroso a sorpresa fa commuovere Maria De Filippi : "Sei stata una mamma" : Il legame tra Alessandra Amoroso e Maria De Filippi è fortissimo, ancora a 10 anni dalla vittoria della cantante salentina ad Amici. La riprova la si è avuta sabato sera, quando in occasione della semifinale di Amici 2019 quando è andato in onda, con gran sorpresa della conduttrice, un filmato in cu

Alessandra Amoroso legge una lettera a Maria De Filippi - probabile addio al fidanzato : Sono tante le notizie che stanno circolando su Alessandra Amoroso nelle ultime ore: la cantante, infatti, ha catturato l'attenzione del gossip per due motivi molto diversi tra loro. Dopo aver terminato un lungo tour, la pugliese è tornata ad Amici per fare una sorpresa a Maria De Filippi: una commovente lettera che le ha scritto per ringraziarla del traguardo importante che ha raggiunto, ovvero i primi 10 anni di carriera. I più attenti, però, ...

Ascolti Serale di Amici - Eurovision : Maria De Filippi supera il 24% : Ascolti Serale di Amici 18: Maria De Filippi da record con oltre il 24% di share È andata in onda ieri sera la Semifinale del Serale di Amici 18 che ha visto scontrarsi Maria De Filippi e la Finalissima dell’Eurovision Song Contest su Rai1 che vedeva la partecipazione di Mahmood con il suo brano Soldi. Per il talent show di Canale5 ieri gli Ascolti sono stati questi: ben 4.743.000 telespettatori e il 24.3% di share, che hanno permesso a ...

Amici serale 2019 la lettera di Alessandra Amoroso a Maria De Filippi (Video) : Amici serale 2019 Maria De Filippi riceve una lettera a sorpresa di Alessandra AmorosoAmici per sempre.Non è un motto quanto una conseguenza di 18 edizioni di Amici, 18 edizioni in cui Maria De Filippi ha coccolato, gestito, lanciato, diversi talenti della musica e della danza (ma anche della recitazione e dello spettacolo in generale soprattutto nelle prime edizioni).Una delle “Amiche di Maria De Filippi” è Alessandra Amoroso che ...

Alessandra Amoroso - sorpresa a Maria De Filippi ad Amici : la conduttrice commossa : La sorpresa di Alessandra Amoroso a Maria De Filippi in semifinale sorpresa bellissima, quella di Alessandra Amoroso a Maria De Filippi, che non avrebbe mai immaginato che Giuliano Peparini si sarebbe messo d’accordo con la sua pupilla per la semifinale di Amici 2019. Così invece è successo e la conduttrice non poteva che commuoversi, molto […] L'articolo Alessandra Amoroso, sorpresa a Maria De Filippi ad Amici: la conduttrice ...

Amici 18 - la lettera di Alessandra Amoroso a Maria De Filippi : "Sei una grande donna - ti voglio bene" (video) : Maria De Filippi, in occasione della semifinale di Amici 18, in onda, stasera, sabato 18 maggio 2019, ha ricevuto la visita a sorpresa della cantante, Alessandra Amoroso. Con la complicità della produzione e Giuliano Peparini, la cantante, vincitrice di qualche edizione fa del talent show di Canale 5, ha avuto modo di ringraziare la conduttrice per i dieci anni di successo nella discografia italiana.prosegui la letturaAmici 18, la lettera ...

Sabrina Ferilli a Maria De Filippi : “Chi ti consiglia ‘ste str…” : Serale di Amici 2019, Sabrina Ferilli contro Maria De Filippi: “Tu non hai vergogna!” È tornata, dopo quattro anni, la famosa Cabina Telefonica dei siparietti simpatici di Sabrina Ferilli al Serale di Amici 2019. La notizia ha spiazzato la Ferilli che si è subito scagliata – ironicamente – contro Maria De Filippi dicendo: “Tu non hai vergogna veramente”. L’attrice, che viene dal grande successo della ...

Verissimo - Silvia Toffanin a Maria De Filippi : “Vorrei invitarti - ma…” : Maria De Filippi, Silvia Toffanin ironizza: “Vorrei invitarti a Verissimo, però…” Come da tradizione, anche quest’anno è andata in onda la puntata speciale di Verissimo dallo studio di Amici di Maria De Filippi. Dunque oggi la padrona di casa del seguitissimo rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5, ha lasciato temporaneamente gli studi milanesi per andare in onda dallo studio del Serale di Amici 18 di Roma, dove ha ...

A Verissimo la vita privata di Maria De Filippi e il suo rapporto con Maurizio Costanzo : La conduttrice parla con Silvia Toffanin a Verissimo del suo matrimonio con il giornalista, con il quale presto festeggerà i...