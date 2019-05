Marco Mengoni annuncia le date del tour autunnale | da Perugia a Londra a novembre e

North Sails al fianco di Marco Mengoni per l’Atlantico Tour : North Sails al fianco di Marco Mengoni nelle tappe di Atlantico Tour. Continua l’impegno del brand ad ogni tappa per raccontare una storia – quella di un ecosistema che va salvato – e coinvolgere il consumatore verso la salvaguardia del pianeta mare North Sails conferma il suo impegno verso la conservazione e la salvaguardia degli oceani dagli effetti dell’inquinamento della plastica, in occasione delle tappe del Tour di Marco ...

La sorpresa di Marco Mengoni al Policlinico di Bari per una vista ai piccoli pazienti di Oncoematologia (foto) : Arriva la sorpresa di Marco Mengoni al Policlinico di Bari. L'artista di Ronciglione è attualmente impegnato con il tour di supporto ad Atlantico, ma ha trovato un momento per visitare i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica della struttura pugliese. Marco Mengoni ha così mantenuto la promessa fatta nei giorni precedenti al Capodanno a Bari, in cui aveva parlato della possibilità di una visita in reparto che poi ha fatto ...

Ultimi biglietti per i concerti di Marco Mengoni in estate - prevendite polverizzate in pochi minuti tra le polemiche : Sono andati letteralmente a ruba, i biglietti per i concerti di Marco Mengoni in estate. Aperte le prevendite alle 11 del 13 maggio, i tagliandi di ingresso non sono stati disponibili per più di qualche minuto iniziando a scatenare le polemiche di alcuni fan che avrebbero voluto prendere parte ad almeno uno degli eventi, in particolare in Sicilia, dalla quale manca da qualche anno. Com'era prevedibile, i biglietti sono terminati in pochi ...

Due ore di show - Marco Mengoni incanta Roma : Dopo l'incredibile sold out di mercoledì 8 maggio al Palazzo dello sport di Roma, preceduto dallo speciale evento a sorpresa che ha attirato gli occhi affascinati di centinaia di fan e curiosi tra Piazza del Popolo e Via del Corso con la Banda Cittadina "Alceo Cantiani" di Ronciglione, Marco Mengoni torna ad esibirsi con il suo Atlantico Tour nella Capitale stasera e domani. Uno show incredibile di quasi due ore, che realmente "cresce", "evolve" ...

Marco Mengoni : tour estivo e show esclusivi tra natura arte e bellezza : Dopo le cinque trionfali anteprime in Europa, i sold out di Torino e delle quattro repliche al Forum di Milano, il viaggio estivo di Mengoni, prodotto da Live Nation, sarà una vera e propria immersione per tutto il suo pubblico. Per l’estate 2019 infatti, Marco sceglie cinque location inedite tra natura, arte e bellezza. Ambienti simbolo della conservazione artistica e culturale del nostro Paese, dalla magia suggestiva del labirinto più grande ...

Marco Mengoni annuncia il nuovo progetto estivo : Fuori Atlantico attraversa la bellezza - i dettagli : Dopo aver conquistato l’Europa e dopo 65 mila persone nelle sole prime due tappe del tour italiano, Marco Mengoni annuncia il suo nuovo progetto estivo: Fuori Atlantico attraversa la bellezza. 5 speciali appuntamenti alla scoperta delle bellezze italiane Dopo le cinque trionfali anteprime in Europa, i sold out di Torino e delle quattro repliche al Forum di Milano, il viaggio estivo di Mengoni, prodotto da Live Nation, sarà una vera e ...

Marco Mengoni annuncia il tour estivo Fuori Atlantico : Milano, 8 mag., askanews, - Dopo le cinque trionfali anteprime in Europa, i sold out di Torino e delle quattro repliche al Forum di Milano, il viaggio estivo di Mengoni, prodotto da Live Nation, sarà ...

Marco Mengoni ha annunciato “Fuori Atlantico attraversa la bellezza” - 5 speciali concerti : Alla scoperta delle bellezze italiane The post Marco Mengoni ha annunciato “Fuori Atlantico attraversa la bellezza”, 5 speciali concerti appeared first on News Mtv Italia.

Marco Mengoni : tour estivo e show esclusivi tra natura arte e bellezza : Dopo le cinque trionfali anteprime in Europa, i sold out di Torino e delle quattro repliche al Forum di Milano, il viaggio estivo di Mengoni, prodotto da Live Nation, sarà una vera e propria immersione per tutto il suo pubblico. Per l’estate 2019 infatti, Marco sceglie cinque location inedite tra natura, arte e bellezza. Ambienti simbolo della conservazione artistica e culturale del nostro Paese, dalla magia suggestiva del labirinto più grande ...

Nuovi concerti di Marco Mengoni in estate - biglietti in prevendita per le date di Fuori Atlantico : Sono ufficiali i concerti di Marco Mengoni in estate, annunciati a sorpresa quando ancora il tour nei palasport è nel pieno del suo svolgimento con la data di Roma dell'8 maggio. L'artista di Atlantico non ha quindi intenzione di fermarsi e, dopo la conferma delle date autunnali, ecco che arrivano anche quelle in estate che terrà a cominciare dal 14 luglio al Labirinto di Fontanellato, in Provincia di Parma. Queste le parole con le quali ha ...

L’Atlantico Tour di Marco Mengoni arriva a Roma con un flash mob a sorpresa : Il Tour di Marco Mengoni continua al Palazzo dello Sport di Roma, dove sarà per tre appuntamenti in programma l'8, il 10 e l'11 maggio. Nella giornata di ieri, Marco Mengoni è stato accolto a Roma con un flash mob tra le vie del centro storico, organizzato per dare il benvenuto alla tranche Romana dell'Atlantico Tour. Ieri pomeriggio, Marco Mengoni e la sua super band hanno sfilato tra le strade del centro seguendo la Banda Cittadina “Alceo ...

Marco Mengoni - flash mob a sorpresa nel centro di Roma sulle note di Muhammad Ali : Marco Mengoni, flash mob a sorpresa nel centro di Roma. Immerso tra la folla il cantante ha sfilato per le vie della Capitale. L'occasione è stata un primo saluto in vista delle tre date Romane di ...

Il tour di Marco Mengoni continua a novembre : nuovi appuntamenti nel saluto a Milano : Marco Mengoni chiude i concerti al Mediolanum Forum di Assago (Milano) lasciando ai fan la speranza di un ritorno. L'artista ha intrapreso la tournée live lo scorso 27 aprile dal Pala Alpitour di Torino e ha poi fatto tappa a Milano per 4 appuntamenti in programma 1, 2, 4 e 5 maggio. Mengoni è adesso in viaggio verso Roma, dove terrà 3 concerti al Palazzo dello Sport nei giorni 8, 10 e 11 maggio (gli ultimi biglietti per assistere agli ...

Marco Mengoni : il video del super flash mob per le vie del centro di Milano : Aww <3 The post Marco Mengoni: il video del super flash mob per le vie del centro di Milano appeared first on News Mtv Italia.