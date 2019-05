Maqui | la super bacca che depura e cura le infiammazioni

dilei

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Delizioso e ricco di proprietà nutritive, ilè lachelel’organismo. Questo frutto arriva dalla Patagonia e cresce in condizioni estreme. Ha un colore blu-violaceo, per questo viene spesso confuso con il mirtillo. Le proprietà di questa pianta sono note sin dall’antichità. I guerrieri locali infatti consideravano ilun frutto sacro e lo utilizzavano nelle occasioni importanti. Laveniva usata per preparare il teku, una bevanda alcolica, mentre i guerrieri ne mangiavano in grandi quantità prima di prendere parte alle battaglie. La polpa è succosa e zuccherina, ma soprattutto contiene moltissime vitamine. In particolare la vitamina E, che contrasta l’azione dei radicali liberi, e la vitamina B5, utile contro la stanchezza e lo stress. Le proprietà di questasono innumerevoli. Grazie all’effetto ...