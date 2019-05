repubblica

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Lorenza Buzzaga, già indagata per diffamazione, è nota in città per la pubblicazione del volume “50 e più sfumature di giallo”. Aveva preso di mira anche il capogruppo di Forza Italia

FRANCESC0PAGANO : RT @repubblica: Mantova, la maestra autrice del libro hard arrestata per stalking al sindaco - repubblica : Mantova, la maestra autrice del libro hard arrestata per stalking al sindaco - StraNotizie : Mantova, la maestra autrice del libro hard arrestata per stalking al sindaco -