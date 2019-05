Manduria | spunta un' altra presunta vittima degli ' orfanelli' | individuato un nuovo video

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Sembra non avere più fine l'orrore di, la cittadina della provincia di Taranto, in Puglia, balzata agli onori della cronaca nazionale per la morte del pensionato 66enne Antonio Cosimo Stano, brutalmente picchiato e seviziato in casa sua da una baby-gang del posto. Al momento sono 18 i ragazzini indagati per il decesso dell'uomo e su di loro pendono accuse gravissime: tortura, aggravata dalla crudeltà, violazione di domicilio e sequestro di persona. La Procura del capoluogo ionico prosegue spedita nelle indagini e, proprio l'altro giorno, il 20 maggio scorso, durante la camera di consiglio del Tribunale del Riesame, la pm Pina Montanaro ha depositato quelli che sono stati definiti da chi indaga "atti aggiuntivi", che aggraverebbero la già delicata posizioneindagati. La procuratrice avrebbe depositato un'altro, finora inedito, che riprenderebbe un'...

