Maltempo | Verona | interventi anti piena del Consorzio di Bonifica in difesa suolo 2

Maltempo Verona : interventi anti piena del Consorzio di Bonifica in difesa del suolo : Per l’abbondante pioggia dei giorni scorsi, il Consorzio di Bonifica di II grado LEB, Lessinio-Euganeo-Berico, ha attivato interventi di difesa del suolo, oltre che di costante controllo del livello dell’acqua nei fiumi. Per evitare eventi di piena, si è resa la necessità di trasferire parte della portata defluente lungo il canale Bisatto nel fiume Bacchiglione. Tali corsi d’acqua sono entrambi interessati da opere idrauliche facenti capo al ...

Maltempo : Confagricoltura Verona - grandine e freddo - gravi danni a cereali e ai vigneti : Verona, 13 mag. (AdnKronos) - Ancora grandine e freddo nel Veronese, con gravi danni ai cereali, alle orticole e ai vigneti. La tempesta di sabato ha colpito una vasta zona del Basso Veronese, in particolare Isola della Scala e poi Isola Rizza, San Bonifacio e Pressana, allargandosi di nuovo verso L

Maltempo : a Verona scatta il piano di interventi anti allagamenti : Mai più allagamenti a Verona. E’ questo l’obiettivo a cui hanno lavorato il Comune e Acque Veronesi, con un piano straordinario per le zone del Teatro Romano e di Veronetta che partira’ nelle prossime settimane. Un intervento impegnativo sia dal punto di vista economico che dell’impatto sulla viabilita’ della zona, ma che i residenti attendono da molti anni e che non era piu’ rimandabile. Circa due milioni ...

Maltempo - la Provincia di Verona : “Danni ingenti sul Garda” : Sono stati oltre 200 i volontari, coordinati dall’unita’ operativa Provinciale della Protezione Civile, al lavoro nei territori veronesi colpiti dal Maltempo nella notte di sabato e nella giornata di ieri. Quattordici le squadre a Peschiera del Garda (Verona), impegnate in particolare a liberare dall’acqua scantinati e garage con le motopompe. In tutto quindi 70 volontari a cui se non sono aggiunti altri 100, dal basso lago al ...

Maltempo : Confagricoltura Verona - danni dalla grandine ai vigneti del Basso lago : Verona, 6 mag. (AdnKronos) - Un’altra botta per gli agricoltori veronesi, flagellati nel giro di una settimana da due grandinate assolutamente anomale per la stagione primaverile. A essere colpite ieri sono state soprattutto le colture del Basso lago, ma danni a macchia di leopardo si registrano in

Maltempo : Coldiretti Verona - colpiti vigneti e frutteti di mele e pere : Verona, 6 mag. (AdnKronos) - Il Maltempo di sabato notte si è abbattuto con vento e grandine a macchia di leopardo nella provincia veronese. Nell’est veronese, specie a Soave, Zevio, Belfiore ci sono state zone colpite da vento e grandine che si sono abbattuti su vitigni e produzioni frutticole come