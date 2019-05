Maltempo Verona | interventi anti piena del Consorzio di Bonifica in difesa del suolo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Per l’abbondante pioggia dei giorni scorsi, ildidi II grado LEB, Lessinio-Euganeo-Berico, ha attivatodidel, oltre che di costante controllo del livello dell’acqua nei fiumi. Per evitare eventi di, si è resa la necessità di trasferire parte della portata defluente lungo il canale Bisatto nel fiume Bacchiglione. Tali corsi d’acqua sono entrambi interessati da opere idrauliche facenti capo al canale sotterraneo Guà Bacchiglione. Sono manufatti che vengono per lo più utilizzati per la derivazione di acque a scopo irriguo ma che possono altresì consentire il deflusso in senso contrario. Infatti, c’è la concreta possibilità di scolmare parte dei volumi idrici che interessano il Bisatto in occasione di forti e prolungate piogge, dato il dislivello esistente tra la quota del fondo del canale Bisatto, in località Barbarano Vicentino, e quella ...

