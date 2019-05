Louisiana | il Senato approva un emendamento alla Costituzione per vietare l’aborto

vanityfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) L’ennesimo attacco ai diritti delle donne: ildellahato unCostituzionale statale secondo cui le cittadine non hanno alcun diritto ad interrompere le gravidanze. Una misura che si somma alle leggite in Georgia, Missouri e Alabama, tutte finalizzate aquasi del tutto la procedura. L’, tuttavia, deve essere ratificato dagli elettori dellain un referendum, in programma in autunno. La mossa delè stata definita «vergognosa» da Michelle Erenberg, direttore esecutivo di Lift, associazione che difende l’accesso delle donne all’assistenza sanitaria, anche perché non prevede eccezioni per le vittime di abuso o incesto. «Le Costituzioni hanno lo scopo di proteggere i diritti, non di negarli. Ma questo è esattamente ciò che ha fatto ilstatale,ndo unche ...

giovampiero1 : Negli USA si torna all’aborto clandestino Il Senato della Louisiana ha approvato un emendamento costituzionale che… - ilposticino : Il Senato della Louisiana ha approvato un emendamento costituzionale che nega il diritto all’aborto - ilpost : Il Senato della Louisiana ha approvato un emendamento costituzionale che nega il diritto all’aborto -