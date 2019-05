Lo stato di Washington ha legalizzato il compostaggio dei cadaveri

ilpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019) È il primoamericano a permettere di trasformare i propri resti in terriccio, mentre in Europa si può fare soltanto in Svezia

