LIVE Giro d’Italia 2019 | Undicesima tappa Carpi-Novi Ligure in DIRETTA | orario

(Di mercoledì 22 maggio 2019) L’deld’Italiavedrà i corridori affrontare 221 km da. Oggi la Corsa Rosa proporrà un’altra frazione totalmente piatta, che sarà quindi un’occasione da non perdere per i velocisti, prima di arrivare sulle grandi salite. Si completerà l’attraversamento della Pianura Padana, con il percorso che vedrà i corridori dirigersi a Reggio Emilia e percorrere nella prima parte di corsa la “via Emilia” per arrivare a Piacenza. Passato Casteggio la corsa seguirà il tradizionale percorso della Milano-Sanremo fino a tre chilometri dall’arrivo. A quel punto ci sarà l’ultima curva per immettersi nel lungo rettilineo finale di 2800 metri. Sulla carta assisteremo quindi a un classico sprint di gruppo. Il campione italiano Elia Viviani proverà a spezzare il tabù e conquistare il primo successo in questa edizione, ma per farlo dovrà riuscire a battere ...

