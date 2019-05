LIVE Brindisi-Sassari 73-77 basket | Gara-3 Play-off in DIRETTA | i pugliesi ci provano! I

oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Buonasera e benvenuti allatestuale di-3 dei quarti di finale deioff di Serie A: alle 20.45 al PalaPentassuglia di, idovranno giocarsi il fattore campo per prolungare la serie contro i sardi, in forma smagliante e pronti a raggiungere la semifinale di Serie A. La Newsi gioca le ultime chance di restare in vita controin casa, in cui ha perso l’ultima di campionato contro Trento. Dopo l’ottima prova in-1, perdendo solo sul filo del rasoio,dovrà ancora una volta affidarsi ad Adrian Banks, che in-2 ha piazzato ben 27 punti. In stagione ha collezionato una sconfitta in casa contro i sardi, ma soprattutto la vittoria all’over time al ritorno. Quinti in campionato, ihanno rilanciato la propria stagione con la finale di Coppa Italia persa solo contro la Vanoli ...

