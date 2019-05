Lievito nello Spazio per osservare gli effetti delle radiazioni | la NASA prepara la

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Laha preso sul serio la sfida del governo USA di anticipare di 4 anni il ritorno sulla Luna, inviando un equipaggio sul nostro satellite entro il 2024. Per rendere il traguardo possibile, lacontinua la sua scommessa sul settore privato: dopo aver messo a disposizione 106 milioni di dollari per finanziare le proposte di tecnologie lunari da partemedie imprese, l’agenzia ha annunciato l’impegno a investire altri 45.5 milioni di dollari per lo sviluppo del lander della missione Artemide, destinata al trasporto degli astronauti sul suolo lunare. Il nuovo finanziamento è rivolto a 11 compagnie già impegnate nell’impresa, e tra queste spiccano i 3 competitor per eccellenza nella corsa alla Luna: SpaceX, Blue Origin e Boeing (le altre otto aziende sono Aerojet Rocketdyne, Dynetics, Lockheed Martin, Masten Space Systems, Northrop Grumman, OrbitBeyond, Sierra Nevada Corp. ...