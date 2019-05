?Liberato l'italiano Alessandro Sandrini a Idlib - venne rapito nel 2016. Il papà : «Incubo finito» : Liberato Alessandro Sandrini. l'italiano, che venne rapito al confine tra Siria e Turchia nel 2016, è stato liberato dal 'governo di salvezza', gruppo antigovernativo della zona di...

Liberato l'italiano Alessandro Sandrini : venne rapito nel 2016 al confine tra Siria e Turchia : Liberato Alessandro Sandrini. l'italiano, che venne rapito al confine tra Siria e Turchia nel 2016, è stato Liberato dal 'governo di salvezza', gruppo antigovernativo della zona di...

È stato Liberato l’imprenditore italiano Sergio Favalli - rapito in Nigeria il 30 marzo : L’imprenditore Sergio Favalli, che lo scorso 30 marzo era stato rapito sulla strada da Abuja a Kaduna, in Nigeria, è stato liberato. Questa sera arriverà in Italia e risponderà alle domande della procura di Roma, che ha aperto un’indagine per

Nigeria - Liberato imprenditore italiano Favalli : E' stato liberato questa mattina con una operazione coordinata dai servizi di intelligence dell'Aise Sergio Favalli, l'imprenditore italiano sessantennne residente in Nigeria, rapito 13 giorni fa nel ...

Nigeria - Liberato imprenditore italiano Sergio Favalli : fu rapito 13 giorni fa : Altro successo dell'intelligence italiana. Dopo aver riportato in Italia solo qualche giorno fa il connazionale Sergio Zanotti, per tre anni ostaggio in Siria, l'Aise, a quanto apprende l'Adnkronos, ...

Liberato Sergio Favalli - imprenditore italiano rapito in Nigeria : Sergio Favalli, imprenditore 62 di Moretta in provincia di Cuneo rapito in Nigeria alla fine dello scorso marzo, è stato Liberato. Dopo quella di Sergio Zanotti, imprenditore bresciano rapito in Siria nel 2016 e rilasciato pochi giorni fa, l'intelligence italiana mette a segno un altro successo.Stando a quanto appreso dall'AdnKronos l'attività dell'Aise è stata tempestiva e intensa. Favalli, rapito da una banda locale, ...

Nigeria - Liberato l’imprenditore italiano Sergio Favalli : era stato rapito a marzo : Sergio Favalli, 62enne originario del cuneese risiedeva nella città africana di Kaduna da diverso tempo quando nel marzo scorso è stato rapito da un banda armata. La sua progionia è finita nella mattinata di giovedì ed è stato subito imbarcato su un volo diretto a Roma. Secondo indiscrezioni, fondamentale per il suo rilascio l'intervento dei nostri servizi segreti già attivi nell'area.Continua a leggere

Nigeria - Liberato imprenditore italiano Sergio Favalli : blitz dell'Aise : stasera il rientro : Altro successo dell'intelligence italiana. Dopo aver riportato in Italia solo qualche giorno fa il connazionale Sergio Zanotti, per tre anni ostaggio in Siria, l'Aise, a quanto apprende...

Nigeria - Liberato imprenditore italiano : 11.29 E' stato liberato dai nostri Servizi Sergio Favalli, l'imprenditore italiano di 60 anni,residente in Nigeria, rapito 13 giorni fa nel paese africano da una banda di criminali locali.E'in volo per Roma.La sua prigionia è finita all'alba Subito l'Aise, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna,si è attivata secondo il protocollo previsto.La procedura coinvolge Procura di Roma,Ros dei Carabinieri e Unità di crisi della Farnesina. E' di ...

È arrivato in Italia Sergio Zanotti - l’italiano Liberato in Siria. Era stato rapito nel 2016 : L’imprenditore sparì nel 2016 al confine con la Turchia: mai nessuna rivendicazione. Roma apre un’inchiesta. L’ex moglie: «Mai dubitato che fosse un vero sequestro»

Liberato Zanotti - italiano rapito in Siria. Sul suo caso in passato molti sospetti infondati : Sergio Zanotti è stato Liberato. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio spiegando in una nota che l'imprenditore, rapito in Siria nel 2016, è in buone condizioni generali e tra qualche ora ...

È stato Liberato Sergio Zanotti - cittadino italiano rapito in Siria dal 2016 : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha confermato la liberazione di Sergio Zanotti, un cittadino italiano che era stato rapito in Siria nel 2016 e sul cui conto da allora si erano avute pochissime informazioni. Conte ha detto che Zanotti

Sergio Zanotti - Liberato l'imprenditore italiano rapito in Siria tre anni fa : È stato liberato Sergio Zanotti, l'italiano rapito in Siria nell'aprile 2016. Lo ha comunicato in una nota il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «A conclusione di una...