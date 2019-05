Liberato Alessandro Sandrini | era in ostaggio da tre anni

vanityfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) È statodal «governo di salvezza», il gruppo antigovernativo della zona di Idlib, dopo un sequestro durato quasi tre, 34enne di Brescia, era stato rapito al confine tra Siria e Turchia nel 2016. Lo ha annunciato il gruppo intergovernativo: ha pubblicato le foto dell’uomo sui social e ha spiegato cheera finito nelle mani di una banda criminale. Al momento non ci sono ancora conferme da parte italiana. L’uomo era scomparso nell’ottobre del 2016, mentre si trovava in vacanza ad Adana, una città turca a meno di 200 chilometri da Aleppo in Siria. L’anno successivo, alla madre sono arrivate tre telefonate:aveva confermato alla madre di essere stato preso ine aveva chiesto l’intervento dello Stato italiano perché pagasse un riscatto ai suoi rapitori. Lo scorso anno, a luglio, il 34enne è apparso in un video, con la tuta ...

